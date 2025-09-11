Megszólaltak a szakértők: valami nagyon nem stimmel Izrael támadásával a szupergazdag monarchiában

Folyamatosan kerülnek elő az újabb és újabb részletek az egész arab világot megrázó támadásról. A lap arról ír, hogy jelenleg még kifejezetten sok információ hiányos, ezért csak találgatni lehet azokról. A megszólaló szakértők például megkérdőjelezték a támadásban részt vevő izraeli rakéták számát, vagy volt-e Katarban tartózkodó, Jeruzsálemnek dolgozó federítőcsapat.
A korábbi jelentések arról szólnak, hogy az izraeli légerő összesen 10 rakétát lőtt ki a célpontra, ám a terület túl kicsi ahhoz, hogy indokolja ezt a számot. A szemtanúk arról számoltak be, hogy összesen 8 robbanást hallottak, ám a szakértők megjegyzik, hogy ezek lehettek az előző detonáció visszhangjai is.
A helyszín nyilvánosan elérhető képei alapján maximum két vagy három rakétáról beszélünk, amelyek az épületet célozták meg
– mondta Michael Knights, a Horizon Engage nemzetközi tanácsadó cég katonai szakértője.
A lap kiemeli, hogy azért is kulcsfontosságú megérteni, hogy Jeruzsálem hogyan hajtotta végre az akciót, mivel Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök azt mondta, hogy bárhol lecsaphatnak a Hamász vezetőire. Mindez azt jelenti, hogy további országok kerülhetnek a célkeresztbe, így Törökország és Egyiptom is, mivel a szélsőségesek néhány tisztségviselője oda utazik a közeljövőben. Jordánia arról nyilatkozott, hogy egyetlen izraeli vadászgép sem sértette meg a légterét, ezért felmerül, hogy Jeruzsálem a korábban már látott módon Szírián és Irakon keresztül repült. Andrew Curtis, a brit királyi légierő nyugalmazott légierő-parancsnoka és a Királyi Egyesült Erők Intézetének munkatársa szerint az sem igaz, hogy az Egyesült Államokat nem tájékoztatták időben. Szerinte Washingtonnak nagyon sok lehetősége volt megszerezni a szükséges információkat a készülődő támadásról, kezdve az előkészületektől, egészen tervezésig.
Nem tudni pontosan azt sem, hogy Izrael milyen típusú rakétákat használt az akció során. Az iraki légtér felől a GBU-39B használta kizárt, mivel onnan nem ért volna el Katarig.
A helyszínen látható kis kár mindössze néhány típusra szűkíti a lehetőségeket: a Delilah cirkálórakétát valószínűsítik a szakértők leginkább.
A másik lehetőség egy levegőből indítható ballisztikus rakéta használata, ilyen a Silver Sparrow, ennek a hatótávolsága 1500 kilométer. A teóriát némileg aláássa, hogy az ilyen típusú fegyver a tapasztaltnál jóval nagyobb károkat okozott volna a felszínen, viszont felmerült, hogy Izrael komolyabb módosításokat hajtott végre rajta. Ennek a lehetőségét némileg csökkenti, hogy Jeruzsálem lopakodó gépeket használt, jó eséllyel F-35-ösöket vetett be, ezekre Delilah szerelhető fel. A Silver Sparrow használatához F-15-ösöket, vagy F-16-osokat kellett volna használnia, ám ez jelentősen csökkentette volna a lopakodási képességeket.
A támadás meghiúsulásához az vezetett, hogy az izraeli hírszerzés nem szerezte meg a pontos helyszínt, hanem
csak nagyjából tudta hol tarthatják a megbeszélést, ezért egy épületet bombázott le valahol a találkozóhely közvetlen közelében.
Arról beszélnek, hogy összesen hat ember halt meg, köztük a katari biztonsági szolgálat egyik embere, de a Hamász vezetői túlélték az akciót. Az arab tisztségviselők egyébként nem zárták ki, hogy a helyszínen az izraeli titkosszolgálat egységei tartózkodtak, hogy közvetlen információkkal segítsék az akciót.
Megszólaltak a szakértők: valami nagyon nem stimmel Izrael támadásával a szupergazdag monarchiában
Hiányzik a kirakós pá darabja.
