Megvan a gyilkos fegyver – Új részletek jöttek a Kirk-merényletről
Megvan a gyilkos fegyver – Új részletek jöttek a Kirk-merényletről

Megtalálta az FBI a fegyvert, mellyel valószínűleg meggyilkolták tegnap Charlie Kirk konzervatív véleményvezért – közölte ma délután a szervezet.

A gyilkos fegyver a szervezet tájékoztatása szerint egy „nagyerejű” forgó-tolózáras ismétlőpuska (vagyis jó eséllyel egy "hagyományos" távcsöves puskáról van szó, nem egy félautomata karabélyról).

A fegyvert egy erdő szélén találták meg, rajta ujjlenyomatokkal

– közölte az FBI. Azt nem tették közzé, pontosan milyen típusú fegyver.

A gyanúsítottról annyit lehet eddig tudni, hogy „egyetemista korú,” ezért el tudott könnyen vegyülni a utah-i fiatalok közt. Az FBI azt állítja, hogy „magabiztosak azon képességeikben, hogy követni tudják" a merénylőt, de még nem találták meg.

Az FBI azt is közölte, hogy van olyan fényképük, melyen a gyanúsított arca látható, emellett végig hímnemben hivatkoztak rá („he” névelővel), így minden bizonnyal egy férfit keresnek. A szervezet jelenleg mérlegeli, hogy közzéteszi a gyanúsított fényképét is és a lakosság segítségét kéri az azonosításban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images. (Tudjuk, a fotón .22 LR lőszer van, a merénylő egészen biztosan nem ilyen kalibert használt.)

