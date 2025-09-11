Mesterlövész gyilkolta meg Donald Trump fontos szövetségesét

Kirk gyilkosa felmászott egy tetőre fegyverével,
leadott egyetlen lövést a konzervatív véleményvezérre, majd azonnal elmenekült.
Az elkövetőt a hatóságok még mindig nem tudták kézre keríteni.
A Turning Point USA alapítója könnyű célpont volt: rendszeresen tart nagyközönség előtt vitanapokat nyilvános helyeken. Pontosan tudni lehetett, a férfi hol, mikor lesz majd a színpadon. A rendezvényeket egy magánbiztonsági cég biztosítja, de ez közel sem olyan színvonalú, mint például az elnököket védő Secret Service (akik szintén nem tudták megvédeni Donald Trumpot egy hasonló merénylettől tavaly nyáron, bár itt a merénylő elvétette a célt.)
Charlie Kirket a nyakán érte találat, kórházba szállították, de életét nem tudták megmenteni.
A gyilkosságot mindkét amerikai nagypárt összes fontos figurája elítélte.
Kirk haláláról és a merényletre adott reakciókról itt írtunk:
Címlapkép forrása: Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images
