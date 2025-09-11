Nem szokványos megoldással számolnák fel a korrupciót Európa egyik sereghajtó országában

Diella (Napocska) az első kabinettag, aki nem lesz jelen fizikai valójában, mert csak virtuálisan hozza létre a mesterséges intelligencia
- mondta Rama kormánya új tagjait ismertetve. Kijelentette, hogy
Diella segítségére lesz Albániának abban, hogy a közbeszerzések 100 százalékban mentesek legyenek a korrupciótól.
Nem közölték azonban, hogy Diella felett lesz-e emberi felügyelet, illetve, hogy miként tudják majd megakadályozni, hogy bárki manipulálhassa a mesterséges intelligenciát.
Diella eredetileg az év elején indult el, mint egy mesterséges intelligencia működtette virtuális asszisztens az e-Albania platformon, amely segít az állampolgároknak és a vállalkozásoknak állami dokumentumok kiállításában, beszerzésében.
Hangutasításokkal is működik, és elektronikus bélyegzővel ellátott dokumentumokat állít ki, csökkentve ezzel a bürokratikus késedelmeket. Hivatalos adatok szerint Napocska eddig 36 600 digitális dokumentum kiállításában segédkezett és több mint ezer szolgáltatást nyújtott.
A mesterséges intelligencia használata ugyanakkor nem mindenkit győzött meg.
Egy Facebook-felhasználó így fogalmazott:
Még Diella is korrupt lesz Albániában.
Egy másik bejegyzés szerint pedig: "A lopások folytatódni fognak, és Diellát fogják hibáztatni".
A májusban megválasztott új parlament várhatóan pénteken ül össze először, bár egyelőre nem világos, hogy a kormányt is ugyanezen a napon választják-e meg.
A Transparency International CPI indexe alapján
Albánia az egyik, de közel sem a legkorruptabb európai ország,
világszinten ugyanis a 80. helyre sorolták 2024-ben. A balkáni kis országnál
- Magyarország (82.),
- Észak-Macedónia (88.),
- Szerbia és Ukrajna (megosztva 105.),
- Törökország (107.),
- illetve Belarusz és Bosznia-Hercegovina (114.),
- valamint Oroszország (154.) is korruptabb.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
