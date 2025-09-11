Nem szokványos megoldással számolnák fel a korrupciót Európa egyik sereghajtó országában

Albániában ezentúl egy mesterséges intelligencia által generált miniszter fogja felügyelni a közbeszerzéseket - jelentette be csütörtökön Edi Rama miniszterelnök.

Diella (Napocska) az első kabinettag, aki nem lesz jelen fizikai valójában, mert csak virtuálisan hozza létre a mesterséges intelligencia

- mondta Rama kormánya új tagjait ismertetve. Kijelentette, hogy

Diella segítségére lesz Albániának abban, hogy a közbeszerzések 100 százalékban mentesek legyenek a korrupciótól.

Nem közölték azonban, hogy Diella felett lesz-e emberi felügyelet, illetve, hogy miként tudják majd megakadályozni, hogy bárki manipulálhassa a mesterséges intelligenciát.

Diella eredetileg az év elején indult el, mint egy mesterséges intelligencia működtette virtuális asszisztens az e-Albania platformon, amely segít az állampolgároknak és a vállalkozásoknak állami dokumentumok kiállításában, beszerzésében.

Hangutasításokkal is működik, és elektronikus bélyegzővel ellátott dokumentumokat állít ki, csökkentve ezzel a bürokratikus késedelmeket. Hivatalos adatok szerint Napocska eddig 36 600 digitális dokumentum kiállításában segédkezett és több mint ezer szolgáltatást nyújtott.

A mesterséges intelligencia használata ugyanakkor nem mindenkit győzött meg.

Egy Facebook-felhasználó így fogalmazott:

Még Diella is korrupt lesz Albániában.

Egy másik bejegyzés szerint pedig: "A lopások folytatódni fognak, és Diellát fogják hibáztatni".

A májusban megválasztott új parlament várhatóan pénteken ül össze először, bár egyelőre nem világos, hogy a kormányt is ugyanezen a napon választják-e meg.

A Transparency International CPI indexe alapján

Albánia az egyik, de közel sem a legkorruptabb európai ország,

világszinten ugyanis a 80. helyre sorolták 2024-ben. A balkáni kis országnál

Magyarország (82.),

Észak-Macedónia (88.),

Szerbia és Ukrajna (megosztva 105.),

Törökország (107.),

illetve Belarusz és Bosznia-Hercegovina (114.),

valamint Oroszország (154.) is korruptabb.

