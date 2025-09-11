Nincs vége a hajtóvadászatnak: megszólalt az FBI a Kirk-gyilkosságról, itt a gyanúsított

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a nyomozók "jó minőségű" videófelvételeket találtak a merénylőről,

akinek sikerült nyomon követni mozgását a gyilkosság előtt és után.

Beau Mason közbiztonságért felelős biztos elmondása szerint az elkövető helyi idő szerint szerda délelőtt 11:52-kor érkezett a Utah Valley Egyetem területére. A támadó "egyetemista korúnak tűnik", így jól beolvadt az egyetemi környezetbe.

A merénylő a lépcsőházban ment fel egy épület tetejére, ahonnan leadta a lövést.

A lövés után követni tudtuk, ahogy az épület másik oldalára ment, leugrott az épületről, majd elmenekült a kampuszról egy közeli lakónegyedbe

- magyarázta Mason. A nyomozók átvizsgálták a környéket, és megpróbáltak minden lehetséges bizonyítékot összegyűjteni a kapucsengőkre szerelt kamerák felvételeiből és egyéb forrásokból.

Mint beszámoltunk róla, a hatóságok fellelték azt a "nagy erejű", forgó-tolózáras ismétlőpuskát, amellyel feltételezhetően távolról lelőtték Kirköt. A fegyvert

egy erdős területen találták meg, ahová az elkövető menekült

- közölte Robert Bohls, az FBI Salt Lake City-i irodájának különleges ügynöke. A hatóságok egy csavarhúzót is találtak a fegyver mellett, amellyel a férfi szétszedhette a fegyvert, hogy könnyebb legyen azt elrejteni.

A nyomozók láb-, tenyér- és alkarlenyomatokat is rögzítettek, amelyeket elemezni fognak. Bohls igyekezett megnyugtatni a helyieket, hangsúlyozva, hogy "célzott támadásról volt szó", és nem gondolják, hogy ők veszélyben lennének.

Arra a kérdésre, hogy az FBI kiderítette-e a gyanúsított nevét, Bohls nem kívánt válaszolni.

Frissítés (18:00):

az FBI nyilvánosságra hozott két fényképet a gyanúsítottról,

aki fekete pulóvert, napszemüveget és baseballsapkát viselt a merénylet elkövetésekor.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University. 1-800-CALL-FBIDigital media tips: https://t.co/nHV0gdG0fu pic.twitter.com/oPqRCPk5NB https://t.co/nHV0gdG0fu — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

A Wall Street Journal időközben arról ír egy belső rendőrségi jelentésre, valamint egy, a nyomozáshoz közel álló személyre hivatkozva, hogy a nyomozók olyan lőszereket találtak a puskában, amelyeket "transznemű és antifasiszta ideológiát" kifejező feliratokkal láttak el. A CNN "kulturális kérdésekhez" kapcsolódó kifejezésekről számolt be.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Marielle Scott