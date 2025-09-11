  • Megjelenítés
Orosz drónok hatoltak be a lengyel légtérbe, Trump is megszólalt – Háborús híreink csütörtökön
Orosz drónok hatoltak be a lengyel légtérbe, Trump is megszólalt – Háborús híreink csütörtökön

Szerdára virradóra orosz drónok hatoltak be Lengyelország légterébe, az egyikük belecsapódott egy lakóházba, de nem sérült meg senki. A lengyel légvédelem NATO-szövetséges gépekkel együttműködve több drónt lelőtt. Oroszország tagadta, hogy felelősek lennének az incidensért. Donald Trump amerikai elnök kissé talányos posztot tett ki a Truth Social-re az eset kapcsán, de ő is orosz légtérsértésről beszélt. Karol Nawrocki lengyel elnök közölte, hogy szerda este telefonbeszélgetést folytatott Trumppal a történtek kapcsán. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Orosz drónok hatoltak be a lengyel légtérbe, Trump is megszólalt – Háborús híreink csütörtökön



Címlapkép: Rendőrök a helyszínen, ahol orosz drón roncsait találták meg a közép-lengyelországi Lódzi vajdaságbeli Mniszków településnél 2025. szeptember 10-én. MTI/EPA/PAP/Marian Zubrzycki

