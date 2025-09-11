Sötét jóslatot mondott a Ryanair vezére: a lengyelországi incidens egészen új korszakot hoz az európai légi közlekedésben

A Ryanair-vezér szavai egy nappal azután hangzottak el, hogy 19 orosz drón hatolt be Lengyelország légterébe, amelyből a lengyel és szövetséges légierő hármat lelőtt. A légtérsértés miatt szerdán egy ideig szünetelt a forgalom Lengyelország négy repülőterén, köztük a két varsói reptéren.

Ez a következő években minden légitársaság és minden európai polgár számára folyamatos kérdés lesz

– mondta O’Leary a vállalat éves közgyűlésén az ukrajnai háborúra utalva.

A Ryanair-vezér hozzátette, a biztonsági kérdéseket megvitatták a vállalat igazgatótanácsának ülésén a szerdai lengyelországi incidens után, amely az első olyan ismert eset volt, amikor a NATO egyik tagja lövéseket adott le a háború alatt.

Hozzátette,

az incidens hatással volt a légitársaság szerdai menetrend szerinti teljesítményére,

amely a légiforgalmi irányítással kapcsolatos problémák miatt 90 százalékról 60 százalékra esett vissza.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images