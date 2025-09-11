  • Megjelenítés
Sötét jóslatot mondott a Ryanair vezére: a lengyelországi incidens egészen új korszakot hoz az európai légi közlekedésben
Globál

Sötét jóslatot mondott a Ryanair vezére: a lengyelországi incidens egészen új korszakot hoz az európai légi közlekedésben

Portfolio
Michael O’Leary, a Ryanair vezetője csütörtökön arra figyelmeztetett, hogy az orosz–ukrán háború az elkövetkező években minden európai légitársaság számára folyamatos problémát jelent majd – írja a Reuters.

A Ryanair-vezér szavai egy nappal azután hangzottak el, hogy 19 orosz drón hatolt be Lengyelország légterébe, amelyből a lengyel és szövetséges légierő hármat lelőtt. A légtérsértés miatt szerdán egy ideig szünetelt a forgalom Lengyelország négy repülőterén, köztük a két varsói reptéren.

Ez a következő években minden légitársaság és minden európai polgár számára folyamatos kérdés lesz

– mondta O’Leary a vállalat éves közgyűlésén az ukrajnai háborúra utalva.

A Ryanair-vezér hozzátette, a biztonsági kérdéseket megvitatták a vállalat igazgatótanácsának ülésén a szerdai lengyelországi incidens után, amely az első olyan ismert eset volt, amikor a NATO egyik tagja lövéseket adott le a háború alatt.

Hozzátette,

az incidens hatással volt a légitársaság szerdai menetrend szerinti teljesítményére,

amely a légiforgalmi irányítással kapcsolatos problémák miatt 90 százalékról 60 százalékra esett vissza.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Az egykulcsos szja kelet-európai szokás

A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Grandio Blog

A kötvénypiac csendes forradalma

Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta

PR cikk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
BrahMos orosz-indiai közös fejlesztésű rakéta
Globál
Érkezik a feltörekvő nagyhatalom BrahMos-NG szuperrakétája: feleakkora súly, de ugyanolyan pusztító erő
Pénzcentrum
Eljött a pont, ahonnan nincs visszaút: így akarnak az emberek örökké élni, de mindent elpusztítanak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility