Szintet lépett az orosz légtérsértések ügye: összeül az ENSZ legfontosabb szerve

MTI
Lengyelország kérésére összehívják az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülését a lengyel légtér orosz megsértése miatt – közölte a varsói külügyminisztérium csütörtökön az X-en.

A bejelentést azt követően tették, hogy szerdára virradó éjjel, Oroszország Ukrajna elleni légitámadása közben 19 légi eszköz repült be Lengyelországba keleti irányból. A felszállt lengyel és szövetséges vadászgépek legalább hármat lelőttek ezek közül. Donald Tusk kormányfő szerdán a szejmben közölte: a tárgyak jelentős része Fehéroroszország területéről repült be Lengyelországba.

A lengyel belügyminisztérium szerda késő esti közlése szerint 16 drónroncsot találtak meg a kelet-lengyelországi Lublini, a közép-lengyelországi Lódzi, Mazóviai és Szentkereszt vajdaságokban, valamint az észak-kelet-lengyelországi Warmia-mazúriai vajdaságban. A Lublini vajdaságban fekvő Wyryki településen az egyik drón egy lakóházat és egy személygépkocsit rongált meg, senki sem sérült meg.

Donald Tusk csütörtökön a közép-lengyelországi Laskban működő 32. taktikai légibázisra látogatott, ahol köszönetet mondott a szerda éjjeli légvédelmi akcióban részt vevő pilótáknak. Az előző napi események

nagy nemzeti leckét jelentenek

– fogalmazott a kormányfő.

Rafal Leskiewicz, a lengyel elnök szóvivője csütörtök reggel az RMF FM kereskedelmi rádióban beszámolt arról, hogy Karol Nawrocki előző este Donald Trump amerikai elnökkel egyeztetett az orosz drónok behatolásáról.

Trump az Egyesült Államok támogatásáról biztosította Karol Nawrockit a biztonság kiépítésében a NATO keleti szárnyán, és megerősítette, hogy Lengyelországban maradnak az odatelepített amerikai katonák

– mondta el Leskiewicz.

A légtérsértések miatt csütörtök este Karol Nawrocki kezdeményezésére összeül a legfontosabb lengyel politikai vezetőkből álló tanácsadó testület, a nemzetbiztonsági tanács (RBN).

Épp az orosz drónokról szóló tudósítást nézték a tévében, mikor egyszer csak eltűnt a fejük fölül a tető

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

