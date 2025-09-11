  • Megjelenítés
Véleményt mondott a Kirk-gyilkosságról az elit mesterlövész
Véleményt mondott a Kirk-gyilkosságról az elit mesterlövész

A lövész, aki megölte Charlie Kirk amerikai konzervatív véleményvezért valószínűleg nem rendelkezett rendőri vagy katonai képzettséggel, a körülményeknek és megfelelő felkészülésnek köszönhetően azonban nagyon könnyen el tudta találni a célpontját – mondta Nicholas Ranstad őrmester, veterán amerikai mesterlövész a Daily Mailnek.

Ranstad elmondta: a körülmények a merénylőnek kedveztek, Kirket könnyen likvidálni tudta egy amatőr lövész is.

Kifejtette: a Utah-i egyetemen szervezett rendezvényen minimális volt a biztonsági készültség, hiszen az államban és az oktatási intézményben is alacsony a bűncselekmények száma.

Kirk teljesen nyílt terepen tartott előadást, az arénát ráadásul magas épületek vették körül, szélcsend volt, lövésznek kedvező időjárás. Ranstad a műveleti területet „akváriumnak” nevezte, ami szerinte „a lövészek álma.”

Ha van egy ilyen esemény, megnézed a biztonságot, 250-300 jardról lősz, könnyű lövés”

– mondta Ranstad a lapnak.

A fenti távolság 228-274 métert jelent.

Arra is kitért, hogy szerinte a lövész nem AR-családba tartozó félautomata fegyverrel, hanem egy .308-as lőszert tüzelő puskával adta le a lövést és hogy

valószínűleg nem rendelkezett katonai vagy rendőri képzéssel.

Bárki el tud menni a lőtérre, három-négy alkalom után le tud adni egy ilyen lövést. Én a rendőrség helyében a lőtereken néznék először körül”

– javasolta a mesterlövész, aki szerint a merénylet és a menekülés is jól megtervezett akció volt, nem spontán felindulás eredménye.

Nicholas Ranstad neve azzal vált ismertté, hogy több mint 2000 méterről lelőtt egy tálib harcost az afganisztáni háborúban, ezzel ő adta le a világtörténelem egyik legnagyobb távolságról leadott mesterlövész-találatát.

