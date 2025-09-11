  • Megjelenítés
Véleményt mondott Oroszország a Kirk-gyilkosságról
Véleményt mondott Oroszország a Kirk-gyilkosságról

Oroszország szörnyű bűncselekménynek nevezte Charlie Kirk konzervatív amerikai véleményvezér meggyilkolását, de további kommentárt nem fűztek hozzá az esethez.

Meg kell találni a bűnözőt, és azokat, akik felelősek lehetnek ezért a szörnyű bűncselekményért”

– kommentálta a gyilkosságot Marja Zaharova orosz külügyi szóvivő.

Hozzátette: Oroszország nem akar semmilyen előzetes konklúziót levonni az ügyben, hiszen senki nem tudja, ki lehetett a merénylő, milyen indítékai lehetnek.

Charlie Kirk amerikai konzervatív véleményvezért egy egyetemi rendezvényen lőtte le egy mesterlövész Utah államban, a férfit a nyakán lőtték meg, a kórházban vesztette életét.

