"Vér tapad a kezetekhez!" – Háborút kiáltott az amerikai jobboldal, kegyetlen bosszú követheti a merényletet?

Az amerikai jobboldali véleményvezér, Charlie Kirk meggyilkolása után több konzervatív politikai kommentátor "háborút" emleget, és kemény fellépést sürgetnek a hibásként beállított baloldallal szemben - számol be a Guardian. Továbbra sem tudni pontosan, hogy ki és milyen indítékkal lőtte le tegnap Kirköt Utah állam egyik egyetemi kampuszán, az elkövető elleni hajtóvadászat folyamatban van.
Steve Bannon, Donald Trump egykori fehér házi stratégája a "War Room" című műsorában úgy fogalmazott, "acélos elhatározásra" van szükség, mert

Charlie Kirk háborús áldozat. Háborúban állunk ebben az országban. Igen.

Elon Musk az X-en azt írta:

Ha nem hagynak minket békében, akkor a választásunk a harc vagy a halál.

Jesse Watters, a republikánus körökben népszerű Fox News műsorvezetője szerint "háborúban állnak velünk, ha elfogadjuk, ha nem", és

mindenki felelősségre vonható – a politikusok, a média és az összes patkány odakint. Ez soha többé nem történhet meg. Most véget ér. Ez egy fordulópont, és tudjuk, milyen irányba haladunk.

Matt Walsh jobboldali kommentátor pedig azt írta a közösségi médiában:

Démoni erőkkel állunk szemben a pokol mélyéről. Ez egzisztenciális harc a saját és országunk létéért.

Donald Trump amerikai elnök tegnapi videóüzenetében

a "radikális baloldal" retorikáját tette közvetlenül felelőssé "a terrorizmusért, amit ma országunkban látunk".

Trump elszámoltatást ígért, és megfogadta, hogy "megtalálja mindazokat, akik hozzájárultak ehhez a gaztetthez" vagy azt szervezeti szinten támogatták vagy finanszírozták.

Igazi élmény látni, ahogy most minden liberális elítéli a politikai erőszakot. Hitlernek hívtatok minket. Náciknak hívtatok minket. Rasszistáknak hívtatok minket. Vér tapad a kezetekhez

- fogalmazott Katie Miller, Stephen Miller fehér házi kabinetfőnök-helyettes felesége.

A legjobb módja annak, hogy Trump elnök megerősítse Charlie örökségét, ha az állam teljes erejével lesújt a baloldalra. Minden egyes baloldali csoportot, amely erőszakos tüntetéseket finanszíroz, be kell zárni és bíróság elé kell állítani

- javasolta Laura Loomer szélsőjobboldali influenszer, akinek pár hónapja még bejárása volt az Ovális Irodába.

Mindezeknek a nyilatkozatoknak a tükrében Jon Lewis, a George Washington Egyetem szélsőségességi programjának kutatója attól tart, hogy

a jobboldal reakciója további erőszakos cselekményekhez vezethet.

A jobbról érkező nyilvánvaló üzenet a bosszúról és a megtorlásról szól

- vélekedett Lewis.

Az éjszaka folyamán egyébként létrehoztak egy weboldalt is "Charlie gyilkosai" néven, ahol azokat feketelistázzák, akik állítólagosan a közösségi médiában "ünnepelték" a 31 éves, kétgyermekes Kirk halálát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

