"Vér tapad a kezetekhez!" – Háborút kiáltott az amerikai jobboldal, kegyetlen bosszú követheti a merényletet?

Steve Bannon, Donald Trump egykori fehér házi stratégája a "War Room" című műsorában úgy fogalmazott, "acélos elhatározásra" van szükség, mert

Charlie Kirk háborús áldozat. Háborúban állunk ebben az országban. Igen.

Elon Musk az X-en azt írta:

Ha nem hagynak minket békében, akkor a választásunk a harc vagy a halál.

Jesse Watters, a republikánus körökben népszerű Fox News műsorvezetője szerint "háborúban állnak velünk, ha elfogadjuk, ha nem", és

mindenki felelősségre vonható – a politikusok, a média és az összes patkány odakint. Ez soha többé nem történhet meg. Most véget ér. Ez egy fordulópont, és tudjuk, milyen irányba haladunk.

Matt Walsh jobboldali kommentátor pedig azt írta a közösségi médiában:

Démoni erőkkel állunk szemben a pokol mélyéről. Ez egzisztenciális harc a saját és országunk létéért.

Donald Trump amerikai elnök tegnapi videóüzenetében

a "radikális baloldal" retorikáját tette közvetlenül felelőssé "a terrorizmusért, amit ma országunkban látunk".

Trump elszámoltatást ígért, és megfogadta, hogy "megtalálja mindazokat, akik hozzájárultak ehhez a gaztetthez" vagy azt szervezeti szinten támogatták vagy finanszírozták.

Igazi élmény látni, ahogy most minden liberális elítéli a politikai erőszakot. Hitlernek hívtatok minket. Náciknak hívtatok minket. Rasszistáknak hívtatok minket. Vér tapad a kezetekhez

- fogalmazott Katie Miller, Stephen Miller fehér házi kabinetfőnök-helyettes felesége.

A legjobb módja annak, hogy Trump elnök megerősítse Charlie örökségét, ha az állam teljes erejével lesújt a baloldalra. Minden egyes baloldali csoportot, amely erőszakos tüntetéseket finanszíroz, be kell zárni és bíróság elé kell állítani

- javasolta Laura Loomer szélsőjobboldali influenszer, akinek pár hónapja még bejárása volt az Ovális Irodába.

Mindezeknek a nyilatkozatoknak a tükrében Jon Lewis, a George Washington Egyetem szélsőségességi programjának kutatója attól tart, hogy

a jobboldal reakciója további erőszakos cselekményekhez vezethet.

A jobbról érkező nyilvánvaló üzenet a bosszúról és a megtorlásról szól

- vélekedett Lewis.

Az éjszaka folyamán egyébként létrehoztak egy weboldalt is "Charlie gyilkosai" néven, ahol azokat feketelistázzák, akik állítólagosan a közösségi médiában "ünnepelték" a 31 éves, kétgyermekes Kirk halálát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images