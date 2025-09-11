"Vér tapad a kezetekhez!" – Háborút kiáltott az amerikai jobboldal, kegyetlen bosszú követheti a merényletet?

Steve Bannon, Donald Trump egykori fehér házi stratégája a "War Room" című műsorában úgy fogalmazott, "acélos elhatározásra" van szükség, mert
Charlie Kirk háborús áldozat. Háborúban állunk ebben az országban. Igen.
Elon Musk az X-en azt írta:
Ha nem hagynak minket békében, akkor a választásunk a harc vagy a halál.
Jesse Watters, a republikánus körökben népszerű Fox News műsorvezetője szerint "háborúban állnak velünk, ha elfogadjuk, ha nem", és
mindenki felelősségre vonható – a politikusok, a média és az összes patkány odakint. Ez soha többé nem történhet meg. Most véget ér. Ez egy fordulópont, és tudjuk, milyen irányba haladunk.
Matt Walsh jobboldali kommentátor pedig azt írta a közösségi médiában:
Démoni erőkkel állunk szemben a pokol mélyéről. Ez egzisztenciális harc a saját és országunk létéért.
Donald Trump amerikai elnök tegnapi videóüzenetében
a "radikális baloldal" retorikáját tette közvetlenül felelőssé "a terrorizmusért, amit ma országunkban látunk".
Trump elszámoltatást ígért, és megfogadta, hogy "megtalálja mindazokat, akik hozzájárultak ehhez a gaztetthez" vagy azt szervezeti szinten támogatták vagy finanszírozták.
Igazi élmény látni, ahogy most minden liberális elítéli a politikai erőszakot. Hitlernek hívtatok minket. Náciknak hívtatok minket. Rasszistáknak hívtatok minket. Vér tapad a kezetekhez
- fogalmazott Katie Miller, Stephen Miller fehér házi kabinetfőnök-helyettes felesége.
A legjobb módja annak, hogy Trump elnök megerősítse Charlie örökségét, ha az állam teljes erejével lesújt a baloldalra. Minden egyes baloldali csoportot, amely erőszakos tüntetéseket finanszíroz, be kell zárni és bíróság elé kell állítani
- javasolta Laura Loomer szélsőjobboldali influenszer, akinek pár hónapja még bejárása volt az Ovális Irodába.
Mindezeknek a nyilatkozatoknak a tükrében Jon Lewis, a George Washington Egyetem szélsőségességi programjának kutatója attól tart, hogy
a jobboldal reakciója további erőszakos cselekményekhez vezethet.
A jobbról érkező nyilvánvaló üzenet a bosszúról és a megtorlásról szól
- vélekedett Lewis.
Az éjszaka folyamán egyébként létrehoztak egy weboldalt is "Charlie gyilkosai" néven, ahol azokat feketelistázzák, akik állítólagosan a közösségi médiában "ünnepelték" a 31 éves, kétgyermekes Kirk halálát.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megjött az európai rangsor a születéskor várható élettartamról, szomorú a magyar helyezés
De sikerült javítani a megelőző évi értéken.
Hajsza Charlie Kirk gyilkosa után: busás nyomravezetői díjat tűzött ki az FBI
Képeket is közöltek a gyanúsítottról.
Kimondta a miniszter: nem jó a nyugdíjrendszer, veszélyben a leendő időskorúak
Teljesen más megközelítésre lenne szükség.
Adok-kapok a javából: irdatlan kardcsörtetés kerekedett Magyarország szomszédjában
Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten.
Itt a katonai válasz a betörő orosz drónokra: tüstént a tettek mezejére lép a NATO keleti szárnya
Nem tétlenek a szövetségesek.
Olyat tett az arany, amire 45 éve nem volt példa
Most kell figyelniük a befektetőknek.
Kemény váddal állt elő az ukrán főparancsnok Oroszországgal szemben, de kiadta a feladatot az övéinek
A pilóta nélküli eszközökről értekeztek.
Milton Friedman és az MMT
Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i
Otthon Start kamatok, kedvezmények: meglepő különbségek a bankok között!
Az Otthon Start program elrajtolt, a bankok pedig - szinte versenyt futva - igyekeznek rálicitálni egymásra nem csak kamatokban, de kedvezményekben és extra jóváírásokban is. Mutatjuk, mit kínál
Elérhetőek-e az EU-s zöldítési célok?
Az IRENA 2025 júniusi jelentése átfogó képet ad az EU energiaátállási kilátásairól, szektoronkénti bontásban, valamint ismerteti a dekarbonizáció várható társadalmi és gazdasági hatása
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
100 milliárd forint a magyar vállalkozásoknál
Elértük a 100 milliárdot! - hangzik a hír, de mit takar ez a szám a valóságban? Csak egy újabb számadat, vagy tényleg változást hoz a mindennapokban?
Az egykulcsos szja kelet-európai szokás
A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít
A kötvénypiac csendes forradalma
Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta
A "hedonisztikus fenntarthatóság" és az innovatív urbanizmus szimbiózisa
A koppenhágai CopenHill egyszerre modern erőmű, városi park és közösségi tér, amely 2021-ben elnyerte az Év Épülete díjat.
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere
Újra hasít az AI-sztori.
Mi lesz veled, magyar búza? Drasztikus váltás kell
Aduász lehet a búza itthon, a fajtaválasztáson és a technológián azonban nagyon sok múlik.
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.