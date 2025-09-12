25 gyerek halálát hozhatják összefüggésbe Covid-oltásokkal, ám van egy óriási csavar a történetben

Trump egészségügyi tisztviselői a koronavírus elleni oltásokat 25 gyermek halálával hoznák összefüggésbe, és fontolgatják az oltások korlátozását. Ám a megállapításokat állítólag egy "nem ellenőrzött jelentéseket tartalmazó" adatbázisra alapozzák.

A Washington Post pénteki jelentése szerint Donald Trump egészségügyi tisztviselői azt tervezik, hogy

a koronavírus elleni vakcinákat 25 gyermek halálával hozzák összefüggésbe

Azt is mérlegelik, mely amerikaiak kaphatnák meg a jövőben az oltásokat. A lap négy, az ügyet ismerő forrásra hivatkozott.

A megállapítások az éresülés szerint a szövetségi Oltási Nemkívánatos Esemény Jelentési Rendszerbe (VAERS) beküldött információkon alapulnak, amely

nem ellenőrzött jelentéseket tartalmaz a vakcinák mellékhatásairól vagy kedvezőtlen tapasztalatairól.

A hír hatására a vakcinagyártók részvényei jelentősen estek: a Moderna árfolyama több mint 7 százalékkal, míg a Pfizer és a Novavax részvényei közel 3 százalékkal csökkentek.

Az amerikai Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériuma egyelőre nem reagált a Reuters megkeresésére az ügyben.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images