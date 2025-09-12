25 gyerek halálát hozhatják összefüggésbe Covid-oltásokkal, ám van egy óriási csavar a történetben

A Washington Post pénteki jelentése szerint Donald Trump egészségügyi tisztviselői azt tervezik, hogy
a koronavírus elleni vakcinákat 25 gyermek halálával hozzák összefüggésbe
Azt is mérlegelik, mely amerikaiak kaphatnák meg a jövőben az oltásokat. A lap négy, az ügyet ismerő forrásra hivatkozott.
A megállapítások az éresülés szerint a szövetségi Oltási Nemkívánatos Esemény Jelentési Rendszerbe (VAERS) beküldött információkon alapulnak, amely
nem ellenőrzött jelentéseket tartalmaz a vakcinák mellékhatásairól vagy kedvezőtlen tapasztalatairól.
A hír hatására a vakcinagyártók részvényei jelentősen estek: a Moderna árfolyama több mint 7 százalékkal, míg a Pfizer és a Novavax részvényei közel 3 százalékkal csökkentek.
Az amerikai Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériuma egyelőre nem reagált a Reuters megkeresésére az ügyben.
