51-re nőtt a halálos áldozatok száma Nepálban, ahol visszatérni látszik a rend
Susila Karki egykori főbíró asszonyt nevezhetik ki Nepálban ügyvivő miniszterelnöknek, miután a hétfőn kitört tüntetések nyomán lemondott a himalájai ország addigi vezetője, K.P Sarma Oli – írja a Reuters.

A két napig tartó tüntetések során egy csütörtöki rendőrségi tájékoztatás szerint összesen 51 ember vesztette életét – ez jóval több, mint az előzetesen ismert 19 fő. Az 51-ből 21 tüntető, 9 rab, 3 rendőr. A sérültek száma több mint 1300 fő. A demonstrációk során a rendőrség a könnygáz és gumilövedékek mellett éles lőszerrel is lőtt a tüntetőkre.

A tüntetéseken főleg fiatalok vettek részt, ezért a „Z generáció” felkelésének is nevezik.

Egy forrás szerint a fiatalok Susila Karkit szeretnék látni a miniszerelnöki székben. A forrás, egy alkotmányjogi szakértő, már beszélt Ramcsandra Paudel köztársasági elnökkel, illetve Asok Radzs Szigdellel, a hadsereg vezetőjével, és szerinte már ma megtörténik a kinevezés.

A főváros, Katmandu élete eközben visszatérni látszik a régi kerékvágásba:

a boltok pénteken már kinyitottak, a rendőrök pedig lőfegyver helyett gumibotokkal járőröznek.

A nepáli eseményekről ebben a cikkünkben írtunk bővebben:

Kapcsolódó cikkünk

Dühös fiatalok, menekülő politikusok, lángoló paloták – Így omlott össze két nap alatt a betonbiztosnak hitt rezsim

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Narendra Sresztha

