Bajban a Sentinel: Amerikában még évtizedekig maradhatnak a félelmetes Minuteman III interkontinentális ballisztikus rakéták

Az Egyesült Államok az 1970-es évek elejére fejlesztette ki a Minuteman III szárazföldi telepítésű interkontinentális ballisztikus rakétát (intercontinental ballistic missile – ICBM), amely nukleáris robbanótöltet hordozására is alkalmas. Akkoriban úgy gondolták, hogy ez a fejlesztés nagyjából egy évtizedig lehet majd az amerikai rakétaerők kötelékében, ám a hidegháborús változásokkal, illetve a Sentinel program csúszásával ez az időtartam mintegy 75 évre csúszhat ki. A jelen állás szerint ugyanis azzal számol a Kormányzati Elszámoltathatósági Hivatal (Government Accountability Office – GAO), hogy nagyjából 2050 körül tudják majd ezeket lecserélni.

Az amerikai ICBM-ekkel korábban úgy számoltak, hogy maximum 2036-ig lehetnek szolgálatban, ám a legutolsó jelentés óta eltelt négy évben az interkontinentális ballisztikus rakéták modernizálást megcélzó Sentinel program súlyos problémákba ütközött. A fejlesztési akadályok mellett a költségek is jelentősen elszálltak, ez pedig lassítja a projektet.

A Minuteman III jelenleg az Egyesült Államok nukleáris triádjának az egyik része, amely mintegy 450 rakétasilóban van telepítve Colorado, Wyoming, Montana, Nebraska és Észak-Dakota államokban.

Az egyre inkább elöregedő technológia lecserélésére, az amerikai légierő 2020-ban szerződést kötött a Northrop Grumman hadiipari óriással, hogy fejlessze ki a rendszer utódját, mintegy 77,7 milliárd dollárért. Ez a terv végül nagyon optimistának bizonyult, mivel a munkálatok haladásával folyamatosan egyre több költést követelt. A GAO megállapítása szerint ennek oka, hogy a Pentagon irreális szállítási ütemtervet, nem hatékony rendszertervezést, hiányos alaprendszer-tervezést és egy elsorvadt interkontinentális ballisztikus rakétaipari bázist állapított meg.

2024 júniusában a program összköltségeit a 160 milliárd dollárra tették, jelentős átszervezéssel mindezt 140 milliárdra lehetne csökkenteni, de még ez is 81 százalékos túllépést jelentene az eredeti elképzelésekhez képest. Eredetileg úgy gondolták, hogy 2029-ben állhat majd szolgálatba, viszont a felmerülő gondok miatt éveket csúszik a megvalósítása. 2025 tavaszán a légierő például bejelentette, hogy a korábbi rakétasilók már nem lesznek alkalmasak, ezért teljesen újakat kell ásniuk.

A Minuteman III felülvizsgálatánál arra a következtetésre jutottak, hogy működtethető még további 25 éven keresztül.

Ez nem lesz egyszerű, komoly kihívásokat fognak tapasztalni, egyre több alkatrészt kell cserélni majd azok elhasználódása miatt. A pótalkatrészek hiánya is csökkentheti a hatékonyságot, mindez elsősorban a repülési teszteket befolyásolhatja majd. Azzal is számolnak, hogy a régi rakétákat esetleg több robbanófejes verzióra alakítják át, hogy ezzel ellensúlyozzák a Sentinel program késeseiből adódó képességbeli hátrányokat.

