Bejelentette Donald Trump: elfogták Charlie Kirk feltételezett gyilkosát

Úgy hiszem, hogy magas valószínűséggel őt vettük őrizetbe

- mondta Trump.

A republikánus elnök szerint "egy hozzá közel álló személy adta fel" a gyanúsítottat.

A Financial Times szerint az elnök elmondta, hogy a feltételezett merénylő apja és egy lelkész is segített abban, hogy a hatóságok kezére juttassák.

Question: Any updates on the suspect?Trump: I think with high degree of certainty, we have him in custody pic.twitter.com/MtxDomrndw https://t.co/MtxDomrndw — Acyn (@Acyn) September 12, 2025

Az apa meggyőzte a fiát, ennyi volt

- foglalta össze. Hozzátette, a gyanúsított jelenleg a rendőrségen tartózkodik. Trump a vélelmezett elkövetőről kijelentette,

remélem, halálbüntetést kap.

A halálbüntetés legális Utah államban, és az állam republikánus párti kormányzója, Spencer Cox csütörtökön jelezte, az ügyészek valószínűleg ezt fogják kérelmezni.

Az amerikai elnök szerint a mai nap hátralévő részében várható hivatalos bejelentés a gyanúsított elfogásáról.

A hatóságok korábban két személyt is őrizetbe vettek a Utah Valley Egyetem kampuszán elkövetett gyilkossággal kapcsolatban, de mindkettejüket szabadon engedték.

Az éppen több száz fős közönség előtt beszélő Kirköt egyetlen nyaklövés érte szerdán. Hiába szállították azonnal kórházba a 31 éves, kétgyermekes jobboldali véleményvezért, nem tudták megmenteni az életét. Donald Trump posztumusz a legmagasabb amerikai polgári kitüntetést, a Szabadság-érdemrendet adományozza néhai szövetségesének, és tervei szerint a temetésén is részt fog venni.

J. D. Vance amerikai alelnök és felesége, Usha Vance tegnap az Air Force Two fedélzetén kísérte a Utah állami Salt Lake Cityből az arizonai Phoenixbe Kirk koporsóját, özvegye, Erika Kirk társaságában.

A hatóságok a vélt elkövetőről több videót és fényképet is nyilvánosságra hoztak a több naposra nyúlt hajtóvadászat során, a gyilkos fegyvert egy közeli erdős területen találták meg. A helyi média beszámolt egy volt egyetemi rendőrtiszt nyilatkozatáról, aki szerint biztonsági mulasztások is hozzájárulhattak Kirk tragikus halálához.

A merényletet valamennyi amerikai politikus elítélte pártállástól függetlenül,

de heves indulatokat váltott ki az amerikai jobboldalon.

Megszólalt az a fiatal TikToker is, aki a tragédia közben utolsóként szállt vitába Kirkkel, az ő visszaemlékezéséről itt olvashatnak bővebben.

Charlie Kirk pályafutásáról és sötét időket idéző megöléséről ide kattintva olvashatnak bővebben.

Címlapkép forrása: MTI