  • Megjelenítés
FONTOS Bejelentette Donald Trump: elfogták Charlie Kirk feltételezett gyilkosát
Bejelentette Donald Trump: elfogták Charlie Kirk feltételezett gyilkosát
Globál

Bejelentette Donald Trump: elfogták Charlie Kirk feltételezett gyilkosát

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök pénteken a Fox News adásában kezdte a reggelt, ahol kijelentette: a rendőrség őrizetbe vette a szerdán meggyilkolt konzervatív politikai aktivista, Charlie Kirk feltételezett merénylőjét - írja a CNN.

Úgy hiszem, hogy magas valószínűséggel őt vettük őrizetbe

- mondta Trump.

A republikánus elnök szerint "egy hozzá közel álló személy adta fel" a gyanúsítottat.

A Financial Times szerint az elnök elmondta, hogy a feltételezett merénylő apja és egy lelkész is segített abban, hogy a hatóságok kezére juttassák.

Az apa meggyőzte a fiát, ennyi volt

- foglalta össze. Hozzátette, a gyanúsított jelenleg a rendőrségen tartózkodik. Trump a vélelmezett elkövetőről kijelentette,

remélem, halálbüntetést kap.

A halálbüntetés legális Utah államban, és az állam republikánus párti kormányzója, Spencer Cox csütörtökön jelezte, az ügyészek valószínűleg ezt fogják kérelmezni.

Az amerikai elnök szerint a mai nap hátralévő részében várható hivatalos bejelentés a gyanúsított elfogásáról.

A hatóságok korábban két személyt is őrizetbe vettek a Utah Valley Egyetem kampuszán elkövetett gyilkossággal kapcsolatban, de mindkettejüket szabadon engedték.

Az éppen több száz fős közönség előtt beszélő Kirköt egyetlen nyaklövés érte szerdán. Hiába szállították azonnal kórházba a 31 éves, kétgyermekes jobboldali véleményvezért, nem tudták megmenteni az életét. Donald Trump posztumusz a legmagasabb amerikai polgári kitüntetést, a Szabadság-érdemrendet adományozza néhai szövetségesének, és tervei szerint a temetésén is részt fog venni.

J. D. Vance amerikai alelnök és felesége, Usha Vance tegnap az Air Force Two fedélzetén kísérte a Utah állami Salt Lake Cityből az arizonai Phoenixbe Kirk koporsóját, özvegye, Erika Kirk társaságában.

A hatóságok a vélt elkövetőről több videót és fényképet is nyilvánosságra hoztak a több naposra nyúlt hajtóvadászat során, a gyilkos fegyvert egy közeli erdős területen találták meg. A helyi média beszámolt egy volt egyetemi rendőrtiszt nyilatkozatáról, aki szerint biztonsági mulasztások is hozzájárulhattak Kirk tragikus halálához.

A merényletet valamennyi amerikai politikus elítélte pártállástól függetlenül,

de heves indulatokat váltott ki az amerikai jobboldalon.

Megszólalt az a fiatal TikToker is, aki a tragédia közben utolsóként szállt vitába Kirkkel, az ő visszaemlékezéséről itt olvashatnak bővebben.

Charlie Kirk pályafutásáról és sötét időket idéző megöléséről ide kattintva olvashatnak bővebben.

Kapcsolódó cikkünk

Kirk-gyilkosság: fontos felhívást tettek közzé a külföldi beavatkozás esélye miatt

"Rosszabb kérdést nem is tehettem volna fel" – Vallomás attól, aki a tragédia közben utolsóként vitázott Charlie Kirkkel

Megelőzhették volna Charlie Kirk halálát? Hiába kongatták a vészharangot évekkel ezelőtt

Kirk-gyilkosság: veszélyes üzenet bukkant fel, nyugtatni próbálnak a demokraták

Kirk-gyilkosság: új videók láttak napvilágot a menekülő elkövetőről

Címlapkép forrása: MTI

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború percről percre péntek
Globál
Példátlanul súlyos támadás érte Oroszországot, Moszkva és Szentpétervár is tűz alá került - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Pénzcentrum
Így nyaralhatsz harmadáron a tengernél 2025 őszén: van egy buktató, sokan járhatnak pórul
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility