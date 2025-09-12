  • Megjelenítés
Béketárgyalások: az oroszok szerint Trump rájött az igazságra
Globál

Béketárgyalások: az oroszok szerint Trump rájött az igazságra

Portfolio
Az ukrajnai háború lezárását elősegítő béketárgyalások nem fognak villámgyorsan eredményre vezetni, ezt Donald Trump amerikai elnök is beismerte – jelentette ki mai sajtótájékoztatóján Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő.

Peszkov arról beszélt, hogy szerinte nem szabad „rózsaszín szemüvegen keresztül” nézni a béketárgyalásokkal kapcsolatos híreket,

nem szabad azt várni, hogy ezek a diplomáciai események „villámgyors eredményt” érnek majd el.

Elmondta: jelenleg szünetelnek a tárgyalások Oroszország és Ukrajna közt, viszont a folytatásra nyitott Moszkva és a szükséges kommunikációs csatornák nyitva állnak.

Arra is emlékeztetett, hogy Donald Trump amerikai elnök is beismerte: azt gondolta, gyorsan le fogja tudni zárni a háborút, de rájött, hogy nem tud gyorsan eredményt felmutatni ezen a téren.

