Charlie Kirk haláláról szóló közösségi média poszt miatt rúgta ki dolgozóját a Nasdaq
Charlie Kirk haláláról szóló közösségi média poszt miatt rúgta ki dolgozóját a Nasdaq

A Nasdaq pénteken elbocsátott egy alkalmazottat, aki a közösségi médiában Charlie Kirk konzervatív véleményvezér lelövésével kapcsolatban tett közzé bejegyzéseket, melyeket a vállalat szabályzatának egyértelmű megsértéseként értékelt.

A Donald Trump elnök befolyásos szövetségeseként ismert Kirköt szerdán lőtték le, miközben egy utah-i egyetemen tartott beszédet.

A Nasdaq zéró toleranciát tanúsít az erőszakkal, valamint minden olyan megnyilvánulással szemben, amely helyesli vagy ünnepli az erőszakot

- közölte a vállalat az X platformon.

A Reuters információi szerint az elbocsátott alkalmazott egy junior szintű fenntarthatósági stratégaként dolgozó nő volt a Nasdaqnál.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Manuel Romano/NurPhoto

