Egészségügyi katasztrófa: súlyos hatással vannak a gyerekekre az ultrafeldolgozott élelmiszerek
Portfolio
Az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) új jelentése szerint világszerte több iskoláskorú gyermek és serdülő szenved elhízástól, mint alultápláltságtól, összesen 188 millió fiatal érintett - írta a CNN.
Az elhízás mértéke már minden régióban meghaladja az alultápláltságot, kivéve a Szubszaharai Afrikát és Dél-Ázsiát - derül ki a 190 országra kiterjedő kutatásból. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) meghatározása szerint elhízásról akkor beszélünk, amikor egy személy túlzott zsírfelhalmozódása egészségügyi kockázatot jelent.

Az elmúlt 25 évben a túlsúlyos gyermekek száma megduplázódott, 194 millióról 391 millióra nőtt, és közülük sokan az elhízott kategóriába tartoznak.

A legmagasabb elhízási arányokat egyes csendes-óceáni szigetországokban mérték: Niuén az 5-19 évesek 38%-a, a Cook-szigeteken 37%-a, Nauruban pedig 33%-a elhízott.

A magas jövedelmű országokban is jelentős az elhízás mértéke: Chilében az 5-19 évesek 27%-a, az Egyesült Államokban és az Egyesült Arab Emírségekben pedig egyaránt 21%-a elhízott. A kutatók szerint a probléma fő oka, hogy a gyermekek egyre több ultrafeldolgozott és gyorséttermi ételt fogyasztanak, amelyek cukrokban, finomított keményítőben, sóban, egészségtelen zsírokban és adalékanyagokban gazdagok.

Amikor alultápláltságról beszélünk, már nem csak az alulsúlyos gyermekekre gondolunk

- nyilatkozta Catherine Russell, az UNICEF ügyvezető igazgatója. Hozzátette, az elhízás növekvő probléma, amely befolyásolhatja a gyermekek egészségét és fejlődését. Az ultrafeldolgozott élelmiszerek egyre inkább felváltják a gyümölcsöket, zöldségeket és fehérjéket, pedig a táplálkozás kritikus szerepet játszik a gyermekek növekedésében, kognitív fejlődésében és mentális egészségében.

A kutatók megfigyelték, hogy a magas jövedelmű országokban a túlsúly gyakoribb a szegényebb háztartásokban élő gyermekek és serdülők körében, akik tápanyagszegény, egészségtelen étrendet fogyasztanak. Az alacsony jövedelmű országokban viszont a gazdagabb családok gyermekei hajlamosabbak a túlsúlyra, mivel ők megengedhetik maguknak a nagyobb mennyiségű, energiadús ételeket. A közepes jövedelmű országokban a túlsúly minden jövedelmi kategóriában jelen van, mivel az ultrafeldolgozott élelmiszerek és italok szélesebb körben elérhetők.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

