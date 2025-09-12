Elkezdődött a Zapad 2025: készültségben a NATO

Szeptember 12-én kezdődött a Zapad 2025 elnevezésű stratégiai hadgyakorlat, amelyen fehérorosz és orosz erők gyakorolják a "lehetséges agresszió elhárítását" és "fejlesztik a koordinációt."

A hadgyakorlat szeptember 16-ig tart.

A hadgyakorlat fő céljai között szerepel az irányítószervek közötti koordináció javítása, a katonák gyakorlati kiképzése, valamint a közös fellépés gyakorlása egy ellenséges támadás elhárítására.

A Zapad 2025 egy tervezett esemény, amelyet mindkét országban előkészítő manőverek sorozata előzött meg. A gyakorlatokat fehérorosz területen, az ország belsejében vagy keleti régióiban található kiképzőközpontokban tartják.

Az eseményt a NATO magas készültségben szemléli, Lengyelország az összes határátkelőt lezárta.