  • Megjelenítés
Ellentmondott Trumpnak a lengyel kormányfő: mi tudjuk, amit ő nem
Globál

Ellentmondott Trumpnak a lengyel kormányfő: mi tudjuk, amit ő nem

Portfolio
A lengyel kormányfő nem ért egyet Donald Trump amerikai elnök felvetésével, mely szerint csak tévedés volt, hogy szerda reggel összesen 19 orosz drón repült be a lengyel légtérbe – írja a Notes From Poland.

Lehet, hogy tévedés volt, de amúgy nem örülök semminek, ami ezzel a helyzettel kapcsolatos

– mondta csütörtök este Trump.

Donald Tusk lengyel kormányfő az X-en reagált az amerikai elnök szavaira.

Mi is azt szeretnénk, ha a Lengyelország elleni dróntámadás tévedés lett volna. De nem az volt. És mi tudjuk ezt

írta Tusk.

A lengyel kormány az incidens óta következetesen képviseli azt az álláspontot, hogy az orosz drónok szándékosan repültek be a lengyel légtérbe.

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter szerdán, még Trump nyilatkozata előtt azt mondta egy amerikai televíziónak, hogy

a legfőbb ideje, hogy Trump elnök belássa, hogy Putyin gúnyolódik vele.

Másnap azt mondta, azt hitték, hogy jönnek majd az újabb szankciók Oroszország ellen (ahogy azt az amerikai elnök korábban ígérte), „erre Alaszkát kaptuk” – utalt Sikorski Trump és Vlagyimir Putyin elnök alaszkai csúcstalálkozójára. Hozzátette, az Ukrajna elleni orosz támadások azóta csak erősödtek.

Kapcsolódó cikkünk

Meghökkentő véleményt mondott Donald Trump a Lengyelország elleni dróntámadásról

Címlapkép forrása: MTI/EPA/PAP/Marian Zubrzycki

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború percről percre péntek
Globál
Példátlanul súlyos támadás érte Oroszországot, Moszkva és Szentpétervár is tűz alá került - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Pénzcentrum
Így nyaralhatsz harmadáron a tengernél 2025 őszén: van egy buktató, sokan járhatnak pórul
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility