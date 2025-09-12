Ellentmondott Trumpnak a lengyel kormányfő: mi tudjuk, amit ő nem

Lehet, hogy tévedés volt, de amúgy nem örülök semminek, ami ezzel a helyzettel kapcsolatos
– mondta csütörtök este Trump.
Donald Tusk lengyel kormányfő az X-en reagált az amerikai elnök szavaira.
Mi is azt szeretnénk, ha a Lengyelország elleni dróntámadás tévedés lett volna. De nem az volt. És mi tudjuk ezt
– írta Tusk.
A lengyel kormány az incidens óta következetesen képviseli azt az álláspontot, hogy az orosz drónok szándékosan repültek be a lengyel légtérbe.
Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter szerdán, még Trump nyilatkozata előtt azt mondta egy amerikai televíziónak, hogy
a legfőbb ideje, hogy Trump elnök belássa, hogy Putyin gúnyolódik vele.
Másnap azt mondta, azt hitték, hogy jönnek majd az újabb szankciók Oroszország ellen (ahogy azt az amerikai elnök korábban ígérte), „erre Alaszkát kaptuk” – utalt Sikorski Trump és Vlagyimir Putyin elnök alaszkai csúcstalálkozójára. Hozzátette, az Ukrajna elleni orosz támadások azóta csak erősödtek.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/PAP/Marian Zubrzycki
