Előkerült a titokzatos „Ferrari” verzió : jöhet a következő generációs amerikai lopakodó vadászgép, ami felforgathatja a légiháborút

Jim Taiclet, a Lockheed Martin vezérigazgatója a Morgan Stanley konferencián befektetőknek elmondta, hogy a vállalat és a védelmi minisztérium között intenzív egyeztetések zajlanak a koncepcióról, amelyet várhatóan hamarosan a Fehér Ház elé terjesztenek. A vezérigazgató először áprilisban jelentette be az F-35 „Ferrari” verzióját, nem sokkal azután, hogy a Lockheed alulmaradt a Boeing F-47-esével szemben a légierő következő generációs légi dominancia (NGAD) programjában. Taiclet szerint

az új változat „a hatodik generációs képességek 80 százalékát nyújtaná feleakkora áron”.

A továbbfejlesztett F-35-ösre vonatkozó szerződés részletei valószínűleg nem lesznek nyilvánosak a minősített tartalom miatt. A vezérigazgató becslése szerint a még leszállításra váró mintegy 2300 F-35-ös közül 1000-1500 gép készülhetne ebben az „ötödik generáció plusz” konfigurációban, bár exportkorlátozások miatt nem minden nemzetközi vásárló juthatna hozzá. A fejlesztések új fegyvereket, továbbfejlesztett lopakodó bevonatot és potenciálisan fejlettebb hajtóművet is tartalmazhatnak. Sem a Fehér Ház, sem a védelmi minisztérium, sem az F-35 közös programiroda nem reagált a megkeresésekre.

Donald Trump elnök májusban meglepő módon egy kéthajtóműves, továbbfejlesztett F-35-ös változatról, az „F-55”-ről beszélt egy dohai üzleti kerekasztal során, bár a Lockheed szakértői később nem hivatkoztak erre a típusjelzésre, és több légiipari szakértő szerint az F-35 kéthajtóművessé alakítása nehezen hihető elképzelés. Eközben az F-35 folyamatban lévő, Block 4 nevű modernizációs programja továbbra is késésekkel küzd. A védelmi minisztérium

most 2031-re várja a korszerűsítés befejezését, ami öt évvel később van az eredeti ütemtervhez képest, miközben a fejlesztés terjedelme is csökkent.

