  • Megjelenítés
FONTOS Bejelentette Donald Trump: elfogták Charlie Kirk feltételezett gyilkosát
Előkerült a titokzatos „Ferrari” verzió : jöhet a következő generációs amerikai lopakodó vadászgép, ami felforgathatja a légiháborút
Globál

Előkerült a titokzatos „Ferrari” verzió : jöhet a következő generációs amerikai lopakodó vadászgép, ami felforgathatja a légiháborút

Portfolio
A Lockheed Martin aktív tárgyalásokat folytat a Pentagonnal egy továbbfejlesztett F-35-ös vadászgépről, amely hatodik generációs technológiákat is tartalmazna - jelentette a Breaking Defense.

Jim Taiclet, a Lockheed Martin vezérigazgatója a Morgan Stanley konferencián befektetőknek elmondta, hogy a vállalat és a védelmi minisztérium között intenzív egyeztetések zajlanak a koncepcióról, amelyet várhatóan hamarosan a Fehér Ház elé terjesztenek. A vezérigazgató először áprilisban jelentette be az F-35 „Ferrari” verzióját, nem sokkal azután, hogy a Lockheed alulmaradt a Boeing F-47-esével szemben a légierő következő generációs légi dominancia (NGAD) programjában. Taiclet szerint

az új változat „a hatodik generációs képességek 80 százalékát nyújtaná feleakkora áron”.

A továbbfejlesztett F-35-ösre vonatkozó szerződés részletei valószínűleg nem lesznek nyilvánosak a minősített tartalom miatt. A vezérigazgató becslése szerint a még leszállításra váró mintegy 2300 F-35-ös közül 1000-1500 gép készülhetne ebben az „ötödik generáció plusz” konfigurációban, bár exportkorlátozások miatt nem minden nemzetközi vásárló juthatna hozzá. A fejlesztések új fegyvereket, továbbfejlesztett lopakodó bevonatot és potenciálisan fejlettebb hajtóművet is tartalmazhatnak. Sem a Fehér Ház, sem a védelmi minisztérium, sem az F-35 közös programiroda nem reagált a megkeresésekre.

Donald Trump elnök májusban meglepő módon egy kéthajtóműves, továbbfejlesztett F-35-ös változatról, az „F-55”-ről beszélt egy dohai üzleti kerekasztal során, bár a Lockheed szakértői később nem hivatkoztak erre a típusjelzésre, és több légiipari szakértő szerint az F-35 kéthajtóművessé alakítása nehezen hihető elképzelés. Eközben az F-35 folyamatban lévő, Block 4 nevű modernizációs programja továbbra is késésekkel küzd. A védelmi minisztérium

most 2031-re várja a korszerűsítés befejezését, ami öt évvel később van az eredeti ütemtervhez képest, miközben a fejlesztés terjedelme is csökkent.

Kapcsolódó cikkünk

Bajban a Sentinel: Amerikában még évtizedekig maradhatnak a félelmetes Minuteman III interkontinentális ballisztikus rakéták

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború percről percre péntek
Globál
Példátlanul súlyos támadás érte Oroszországot, Moszkva és Szentpétervár is tűz alá került - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Pénzcentrum
Így nyaralhatsz harmadáron a tengernél 2025 őszén: van egy buktató, sokan járhatnak pórul
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility