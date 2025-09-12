Fénykép jelent meg a gyilkos fegyverről: ezzel ölhették meg Charlie Kirköt

Fénykép szivárgott ki arról a fegyverről, mellyel a gyanú szerint meggyilkolták Charlie Kirk befolyásos amerikai jobboldali aktivistát.

A fegyvert még tegnap délután foglalta le az FBI: egy "erdős terület" szélén találták meg, közel a merénylet helyszínéhez.

A fényképen egy Mauser gyártmányú forgó-tolózáras vadászpuska látható, a fegyver .30-06 Springfield (7.62×63mm) lőszerre van konfigurálva.

A photo has been released showing the “bolt-action, high-powered rifle” which investigators believe was used in yesterday’s assassination of conservative personality and commentator Charlie Kirk, during a speaking event at Utah Valley University. The rifle, a Mauser .30–06… pic.twitter.com/MiKDJluKoZ https://t.co/MiKDJluKoZ — OSINTdefender (@sentdefender) September 11, 2025

Egyes források szerint a fegyver mellett három darab nem felhasznált lőszert is találtak, rajta antifasiszta üzenetekkel. Ezt hivatalos források egyelőre nem erősítették meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images