  • Megjelenítés
Fénykép jelent meg a gyilkos fegyverről: ezzel ölhették meg Charlie Kirköt
Globál

Fénykép jelent meg a gyilkos fegyverről: ezzel ölhették meg Charlie Kirköt

Portfolio
Fénykép szivárgott ki arról a fegyverről, mellyel a gyanú szerint meggyilkolták Charlie Kirk befolyásos amerikai jobboldali aktivistát.

A fegyvert még tegnap délután foglalta le az FBI: egy "erdős terület" szélén találták meg, közel a merénylet helyszínéhez.

A fényképen egy Mauser gyártmányú forgó-tolózáras vadászpuska látható, a fegyver .30-06 Springfield (7.62×63mm) lőszerre van konfigurálva.

Egyes források szerint a fegyver mellett három darab nem felhasznált lőszert is találtak, rajta antifasiszta üzenetekkel. Ezt hivatalos források egyelőre nem erősítették meg.

Kapcsolódó cikkünk

Kirk-gyilkosság: súlyos figyelmeztetést tett közzé a külügyminisztérium

"Vér tapad a kezetekhez!" – Háborút kiáltott az amerikai jobboldal, kegyetlen bosszú követheti a merényletet?

Hajsza Charlie Kirk gyilkosa után: busás nyomravezetői díjat tűzött ki az FBI

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Holdblog

Az egykulcsos szja kelet-európai szokás

A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít

Grandio Blog

A kötvénypiac csendes forradalma

Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ursula von der leyen
Globál
Saját köreiből szóltak vissza keményen Ursula von der Leyennek, máris a bukás felé halad az általa bedobott javaslat
Pénzcentrum
A bolgár recept aligha lesz elég: tényleg van esély 2030-ban bevezetni az eurót Magyarországon?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility