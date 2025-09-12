Háborúra és dominóhatásra figyelmeztet Amerika nagy szövetségese

Tajvan vezető Kína-politikusa Washingtonban figyelmeztetett, hogy Kína háborúra készül a sziget visszaszerzésére, és ha Tajvan elesne, az dominóhatást váltana ki a régióban, veszélyeztetve az Egyesült Államok biztonságát.

Chiu Chui-cheng, a tajvani Szárazföldi Ügyek Tanácsának kabinetszintű vezetője pénteken a washingtoni Heritage Foundationnál tartott beszédében kijelentette, hogy Kína uralkodó Kommunista Pártja régóta nem hajlandó lemondani a demokratikusan kormányzott Tajvan elleni erőszak alkalmazásáról, amelyet saját területének tekint.

Hozzátette, hogy

Peking "aktívan készül a háborúra", és kiemelte a fokozott kínai katonai tevékenységet a sziget körül.

Ha Kína erőszakkal venné át Tajvant, az dominóhatást váltana ki, aláásná a regionális hatalmi egyensúlyt, és közvetlenül veszélyeztetné az Egyesült Államok biztonságát és jólétét

- mondta Chiu.

Az Egyesült Államok Tajvan legfontosabb nemzetközi támogatója és fegyverszállítója, a hivatalos diplomáciai kapcsolatok hiánya ellenére. A tajvani kormány elutasítja Peking szuverenitási igényeit, azt állítva, hogy csak a sziget lakói dönthetnek jövőjükről.

Csütörtökön Chiu a Képviselőház Kínai Kommunista Párttal foglalkozó különbizottságával tárgyalt a kínai dezinformáció elleni küzdelemről és a tajvani-amerikai kapcsolatok erősítéséről, amint azt John Moolenaar bizottsági elnök közölte az X-en.

Forrás: Reuters

