Hangos kardcsörtetéshez vezetett a volt elnök bebörtönzése: Washington rejtélyes fenyegetést küldött

Rubio azzal vádolta a legfelsőbb bírósági eljárást vezető Alexandre de Moraes brazil bírót és társait, hogy igazságtalanul vették célba Bolsonarót.
A szankcionált emberijog-sértő, Alexandre de Moraes által vezetett politikai üldöztetések csak folytatódnak, mivel ő és mások a brazil legfelsőbb bíróságon igazságtalanul úgy döntöttek, hogy börtönbe zárják Jair Bolsonaro volt elnököt. Az Egyesült Államok ehhez mérten fog reagálni erre a boszorkányüldözésre
- közölte Rubio.
The political persecutions by sanctioned human rights abuser Alexandre de Moraes continue, as he and others on Brazil's supreme court have unjustly ruled to imprison former President Jair Bolsonaro.The United States will respond accordingly to this witch hunt.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 11, 2025
Az amerikai külügyminiszter korábban már visszavonta Moraes, az ő "bírósági szövetségeseinek" és közvetlen családtagjaiknak a vízumát az ügy miatt.
A brazil külügyminisztérium azonnal visszautasította Rubio kijelentéseit. Közleményükben hangsúlyozták, hogy az ilyen fenyegetések nem fogják megfélemlíteni a brazil demokráciát vagy megmásítani a Bolsonaro-üggyel kapcsolatos "meggyőző bizonyítékokat".
Továbbra is meg fogjuk védeni az ország szuverenitását minden agresszióval és beavatkozási kísérlettel szemben, bárhonnan is érkezzenek
- szögezte le a brazil külügy.
Donald Trump amerikai elnök korábban szintén "boszorkányüldözésnek" nevezte Bolsonaro perét, és válaszul megemelte a brazil importtermékekre kivetett vámokat.
Egyelőre nem világos, mikor kezdheti meg büntetését a 70 éves Bolsonaro, aki augusztus óta házi őrizetben van.
A "trópusok Trumpjaként" ismert jobboldali populista Bolsonarót öt vádpontban találták bűnösnek a 2022-es választás utáni puccskísérlettel összefüggésben, majd 27 év és három hónap börtönbüntetésre ítélték. Bolsonaro mindvégig ártatlannak mondta magát.
ő az első volt brazil elnök, akit puccskísérlet miatt ítéltek el.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
