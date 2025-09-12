  • Megjelenítés
Hangos kardcsörtetéshez vezetett a volt elnök bebörtönzése: Washington rejtélyes fenyegetést küldött
Globál

Hangos kardcsörtetéshez vezetett a volt elnök bebörtönzése: Washington rejtélyes fenyegetést küldött

Portfolio
Marco Rubio amerikai külügyminiszter figyelmeztette Brazíliát, hogy az Egyesült Államok "megfelelően fog reagálni" Jair Bolsonaro volt brazil elnök 27 éves börtönbüntetésére, akit bűnösnek ítéltek a 2022-es választási veresége árnyékában elkövetett puccskísérlet miatt - írja a Hill.

Rubio azzal vádolta a legfelsőbb bírósági eljárást vezető Alexandre de Moraes brazil bírót és társait, hogy igazságtalanul vették célba Bolsonarót.

A szankcionált emberijog-sértő, Alexandre de Moraes által vezetett politikai üldöztetések csak folytatódnak, mivel ő és mások a brazil legfelsőbb bíróságon igazságtalanul úgy döntöttek, hogy börtönbe zárják Jair Bolsonaro volt elnököt. Az Egyesült Államok ehhez mérten fog reagálni erre a boszorkányüldözésre

- közölte Rubio.

Az amerikai külügyminiszter korábban már visszavonta Moraes, az ő "bírósági szövetségeseinek" és közvetlen családtagjaiknak a vízumát az ügy miatt.

A brazil külügyminisztérium azonnal visszautasította Rubio kijelentéseit. Közleményükben hangsúlyozták, hogy az ilyen fenyegetések nem fogják megfélemlíteni a brazil demokráciát vagy megmásítani a Bolsonaro-üggyel kapcsolatos "meggyőző bizonyítékokat".

Továbbra is meg fogjuk védeni az ország szuverenitását minden agresszióval és beavatkozási kísérlettel szemben, bárhonnan is érkezzenek

- szögezte le a brazil külügy.

Donald Trump amerikai elnök korábban szintén "boszorkányüldözésnek" nevezte Bolsonaro perét, és válaszul megemelte a brazil importtermékekre kivetett vámokat.

Egyelőre nem világos, mikor kezdheti meg büntetését a 70 éves Bolsonaro, aki augusztus óta házi őrizetben van.

A "trópusok Trumpjaként" ismert jobboldali populista Bolsonarót öt vádpontban találták bűnösnek a 2022-es választás utáni puccskísérlettel összefüggésben, majd 27 év és három hónap börtönbüntetésre ítélték. Bolsonaro mindvégig ártatlannak mondta magát.

ő az első volt brazil elnök, akit puccskísérlet miatt ítéltek el.

Kapcsolódó cikkünk

27 év börtönbüntetésre ítélték Jair Bolsonarót

Összeállt a bírói többség Bolsonaro ellen, puccskísérlet miatt ítélhetik el

Állítólag szökni akart a „trópusok Trumpja”, a bokapánt és a házi őrizet is kevésnek bizonyult

Házi őrizetbe került a volt brazil elnök

Trump kimutatta a foga fehérjét: óriási vámokat vetett ki

Alapos ütést vitt be Trump a világ egyik legnagyobb országának: jön az 50 százalékos vám!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború percről percre péntek
Globál
Példátlanul súlyos támadás érte Oroszországot, Moszkva és Szentpétervár is tűz alá került - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Pénzcentrum
Így nyaralhatsz harmadáron a tengernél 2025 őszén: van egy buktató, sokan járhatnak pórul
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility