Incidens történt a Távol-Keleten: akcióba lendültek a vadászgépek

A „kvázi független” sziget médiája arról számolt be, hogy egy Apex Aviation orvosi evakuációs repülőgép éppen a levegőben volt, amikor

váratlanul kínai J-10 és JH-7 vadászgépek bukkantak fel mellette.

Az eset bejelentés nélkül történt és kiváltotta a tajpeji hatóságok elítélő nyilatkozatát.

A beszámoló szerint az evakuációs gép Tajvan szigetéről éppen a szintén Tajpej felügyelete alá tartozó Csinmen-szigetek felé tartott, amikor hirtelen felbukkantak mellette a katonai repülők. A PLA kötelékéhez tartozó vadászgépek mintegy öt percen keresztül látótávolságon belül maradtak.

A tajvani Szárazföldi Ügyek Tanácsa elítélte az esetet, és felszólította Kínát, hogy „hagyja abba az irracionális cselekedeteit, amelyek aláássák a humanitárius segélyeket és veszélyeztetik a repülésbiztonságot”.

A Kínai Népköztársaság partjaihoz közeli Csinmen-szigetek korlátozott orvosi erőforrásokkal rendelkeznek, ezért az ellátás biztosítása érdekében az Apex Aviation evakuációs gép rendszeresen repül innen a fő sziget felé. A jármű évente átlagosan 85 ilyen típusú műveletet végez el.

Címlapkép forrása: Ministry of National Defense via Wikimedia Commons