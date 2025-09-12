  • Megjelenítés
Itt van a bejelentés: az ukrán frontra megy a drónok legrosszabb rémálma
Globál

Itt van a bejelentés: az ukrán frontra megy a drónok legrosszabb rémálma

Portfolio
A Rheinmetall német fegyvergyártó vállalat még az idén leszállítja Ukrajnának az első Skyranger rövid hatótávolságú légvédelmi rendszereket - számolt be a Defense News.

Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója a német közmédiának nyilatkozva elmondta, hogy a szerződést szerdán írták alá a londoni DSEI védelmi kiállításon.

Papperger a ZDF műsorában hétfőn közölte, hogy a szerződés értéke több százmillió dollárra rúg.

A Skyranger egy rövid hatótávolságú légvédelmi torony, amely különböző járművekre, köztük régebbi harckocsikra is felszerelhető.

A rendszer 35 milliméteres ágyúja 16 négyzetkilométeres területet képes lefedni, és különösen hatékony az alacsonyan repülő objektumok, például drónok elfogásában.

Németország Ukrajna legjelentősebb európai támogatója az orosz invázió kezdete óta. A düsseldorfi székhelyű Rheinmetall ebben kulcsfontosságú szerepet játszik.

A vállalat korábban már szállított harckocsikat, páncélozott harcjárműveket, különféle lőszereket, valamint Gepard és Skynex típusú légvédelmi rendszereket is Kijevnek.

Kapcsolódó cikkünk

Példátlanul súlyos támadás érte Oroszországot, Moszkva és Szentpétervár is tűz alá került - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Címlapkép forrása: Rheinmetall AG

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Holdblog

Az egykulcsos szja kelet-európai szokás

A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít

Grandio Blog

A kötvénypiac csendes forradalma

Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború percről percre péntek
Globál
Példátlanul súlyos támadás érte Oroszországot, Moszkva és Szentpétervár is tűz alá került - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Pénzcentrum
A bolgár recept aligha lesz elég: tényleg van esély 2030-ban bevezetni az eurót Magyarországon?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility