Katonai lépések Lengyelországtól: fordulat történt, azonnal enyhülhet a feszültség

Lengyelország tegnap bejelentette, hogy Ukrajnával közös tréninget fognak indítani ellenséges katonai drónok lelövésére. Ma Varsó pontosította: nem Ukrajna területén fognak gyakorolni és nem orosz drónokat fognak lelőni.

A héten orosz drónok csapódtak be Lengyelország területére: Varsó tegnap bejelentette, hogy közös katonai tréninget indítanak Ukrajnával, melynek célja felkészíteni a lengyel haderőt ellenséges dróntámadások elhárítására.

A lengyel védelmi minisztérium ma közölte X-oldalán: rengeteg kérdést kapnak azzal kapcsolatosan, hogy a tréning pontosan hol, milyen formában valósul majd meg, ezekre szeretnének válaszolni.

Pontosították: a képzés nem Ukrajna területén zajlik majd.

Tehát az előzetes spekulációkkal ellentétben nem küldenek a lengyelek katonai instruktorokat Ukrajnába, hanem úgy fest, az ukránok mennek Lengyelországba és nem is fognak orosz drónokat lelövöldözni.

Címlapkép forrása: U.S. Army photo by Sgt. Devin Klecan, Public domain, via Wikimedia Commons