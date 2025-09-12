  • Megjelenítés
Kibukott egy újabb titokzatos izraeli akció: hatalmas háború robbanhat ki a Közel-Keleten
A Middle East Eye arról számolt be, hogy az egyiptomi hatóságok kiderítették, hogy Izrael csapást tervezett mérni az országban tartózkodó Hamász vezetőségi tagjaira.

Kairó felfedezte, hogy Izrael „összeesküvést” tervez a Hamász vezetői ellen az egyiptomi fővárosban. Elmondták azt is, hogy az utóbbi években már egyszer volt példa arra, hogy Jeruzsálem megpróbált akciót végrehajtani, amikor az országban tartottak tűzszüneti tárgyalásokat.

Hírszerzési jelentések szerint Izrael már egy ideje a Hamász vezetőinek meggyilkolását tervezi Kairóban, mivel Egyiptom az elmúlt két évben már meghiúsított egy korábbi kísérletet a városban folytatott tűzszüneti tárgyalások során

– mondta egy magas szintű forrás a lapnak.

Hozzátette, hogy egy ilyen lépést az ország vezetés a szuverenitása súlyos megsértésének értékelné, és nem habozna megtorolni, hadüzenetnek tekintené azt. Arról nincs hivatalos megerősítés, hogy a palesztin radikális iszlamista szervezet néhány vezetőségi tagja életvitelszerűen Egyiptomban tartózkodna, de a forrás megerősítette, hogy többen már a 2023-as októberi Hamász támadást megelőzően is ott éltek. Biztonsági okokból nem fedik fel, hogy pontosan kikről van szó és milyen tisztséget töltenek be a szervezetben.

Az egyiptomi-izraeli kapcsolatok az elmúlt hónapokban már most is feszültek voltak Tel-Aviv határozatlansága miatt egy esetleges gázai fegyverszünettel kapcsolatban

– jegyezte meg a forrás, utalva arra, hogy Kairó augusztus 19-én 40 ezer katonát vezényelt a Sínai-félszigetre, az Izraellel határos területre.

A helyzet azután lett különösen forró a Közel-Keleten, hogy szeptember 9-én az izraeli légierő támadást indított a semleges, eddig a háborúban a felek között közvetítő Katar ellen. A kis monarchiában tartózkodott a radikális csoportosulás több vezető tagja, amikor több rakétával támadtak a főváros, Doha egyik kerületében. Az elmondások szerint az akció nem érte el a célját, több Hamász-tag túlélte a robbanásokat. Az események hatására sorra álltak ki az emírség mellett a térségi hatalmak, a helyi politikai elit pedig együttes ellenakciót szorgalmat Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök ellen. A csapás megkérdőjelezte az Egyesült Államok befolyását a régióban, valamint felmerült, hogy Jeruzsálem akár más országokban is támadhat, például Egyiptomban. Egy ilyen incidens súlyos regionális háborúval fenyeget.

