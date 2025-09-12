  • Megjelenítés
Kína titokban hadrendbe állította új szuperflottáját: olyan képességekkel rendelkeznek, amikkel bármilyen partot megtámadhatnak
Globál

Kína titokban hadrendbe állította új szuperflottáját: olyan képességekkel rendelkeznek, amikkel bármilyen partot megtámadhatnak

Portfolio
Kína új, speciális partraszálló hajókat állított szolgálatba, amelyek a Tajvan elleni katonai nyomásgyakorlás eszközei lehetnek - számolt be a South China Morning Post.

A kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) nagyméretű uszályainak flottája hajótörzs-számokat kapott, ami arra utal, hogy hivatalosan is hadrendbe állították őket. A három fejlett, sziget-partraszállásra specializált hajót internetfelhasználók figyelték meg júniusban egy kínai tengerparton, 401, 402 és 403 sorozatszámokkal ellátva.

Szong Csung-ping, korábbi kínai katonai oktató szerint a jelölések azt jelentik, hogy a hajók a PLA Keleti Hadszíntéri Parancsnokságához tartoznak. A drónfelvételeken látható, hogy az uszályok négy, hat, illetve nyolc lábbal vannak felszerelve, amelyek partraszálláskor a tengerfenékig nyúlnak, hogy a járművet a víz fölé emeljék és stabilan tartsák. A hajók orrán kábelhidas tornyok találhatók, amelyek több fedélzeti szakaszt kötnek össze, és mintegy 820 méter hosszú útvonalat biztosítanak a szárazföldre.

Ezt a típusú uszályt a kétéltű erők gyorsabb telepítésére építették. A hajó saját kinyúló elemei megoldják az utolsó kilométer problémáját, növelik a műveleti megbízhatóságot és javítják a gyorsreagálási képességeket

- magyarázta Szong.

Ezek a hajók kifejezetten egy Tajvan elleni támadás esetén lehetnek a PLA szolgálatára, mivel a sziget jelentős része nem alkalmas a hagyományos partraszállásra, a sziklás partvidék miatt. Peking az elmúlt időszakban folyamatosan növelte a nyomást Tajpejre, azt sem kizárva, hogy a közeljövőben akár katonai invázió is indulhat a terület elfoglalásáért.

Kapcsolódó cikkünk

Incidens történt a Távol-Keleten: akcióba lendültek a vadászgépek

Történelmű jelentőségű a keleti nagyhatalom JL-1-es ALBM nukleáris rakétája, de valamiben még mindig súlyos a lemaradás

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

Holdblog

Az egykulcsos szja kelet-európai szokás

A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
charlie kirk utah gyilkosság merénylet
Globál
Megelőzhették volna Charlie Kirk halálát? Hiába kongatták a vészharangot évekkel ezelőtt
Pénzcentrum
Miért lehet egyre több banknál 15 millió Ft-os személyi hitelt igényelni?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility