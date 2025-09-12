Kína titokban hadrendbe állította új szuperflottáját: olyan képességekkel rendelkeznek, amikkel bármilyen partot megtámadhatnak

A kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) nagyméretű uszályainak flottája hajótörzs-számokat kapott, ami arra utal, hogy hivatalosan is hadrendbe állították őket. A három fejlett, sziget-partraszállásra specializált hajót internetfelhasználók figyelték meg júniusban egy kínai tengerparton, 401, 402 és 403 sorozatszámokkal ellátva.

Szong Csung-ping, korábbi kínai katonai oktató szerint a jelölések azt jelentik, hogy a hajók a PLA Keleti Hadszíntéri Parancsnokságához tartoznak. A drónfelvételeken látható, hogy az uszályok négy, hat, illetve nyolc lábbal vannak felszerelve, amelyek partraszálláskor a tengerfenékig nyúlnak, hogy a járművet a víz fölé emeljék és stabilan tartsák. A hajók orrán kábelhidas tornyok találhatók, amelyek több fedélzeti szakaszt kötnek össze, és mintegy 820 méter hosszú útvonalat biztosítanak a szárazföldre.

Ezt a típusú uszályt a kétéltű erők gyorsabb telepítésére építették. A hajó saját kinyúló elemei megoldják az utolsó kilométer problémáját, növelik a műveleti megbízhatóságot és javítják a gyorsreagálási képességeket

- magyarázta Szong.

A drone captured footage of China's new type of landing dock ship during operational testing.While the vessel was previously seen in satellite imagery and long-range ground footage, this is the first close-up captured by drone. pic.twitter.com/NVHfkaZBHj https://t.co/NVHfkaZBHj — International Defence Analysis (@Defence_IDA) June 16, 2025

Ezek a hajók kifejezetten egy Tajvan elleni támadás esetén lehetnek a PLA szolgálatára, mivel a sziget jelentős része nem alkalmas a hagyományos partraszállásra, a sziklás partvidék miatt. Peking az elmúlt időszakban folyamatosan növelte a nyomást Tajpejre, azt sem kizárva, hogy a közeljövőben akár katonai invázió is indulhat a terület elfoglalásáért.