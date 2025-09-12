Kirk-gyilkosság: fontos felhívást tettek közzé a külföldi beavatkozás esélye miatt

Spencer Cox republikánus párti kormányzó egy, a nyomozás fejleményeiről tartott csütörtöki sajtótájékoztatón

intézett külön üzenetet a közösségi médiát már-már túlzott rendszerességgel használó emberekhez.

A utah-i kormányzó a szerdán 31 évesen meggyilkolt jobboldali aktivista, Charlie Kirk (címlapképünkön) szavait idézte:

Amikor a dolgok rosszra fordulnak, tegyük le a telefonjainkat, és töltsünk egy kis időt a családunkkal.

Cox közlése szerint jelentős mennyiségű dezinformációt követnek nyomon.

Azt látjuk, hogy ellenségeink erőszakot akarnak szítani.

A kormányzó szerint "Oroszországból, Kínából és a világ minden tájáról származó botok próbálnak félretájékoztatást terjeszteni és erőszakra buzdítani."

Arra kérem önöket, hogy hagyják figyelmen kívül ezeket, és kapcsolják ki ezeket az információs csatornákat

- figyelmeztetett, megjegyezve, hogy később további információkat fognak közölni.

Az amerikai hírszerzés korábban már tárt fel orosz, kínai és iráni beavatkozási kísérleteket az amerikai politikába, de a három ország következetesen tagadja, hogy ilyesféle akciókat hajtanának végre.

