Kirk-gyilkosság: megszólaltak a hatóságok, vadonatúj részletek derültek ki az elkövetőről
Kirk-gyilkosság: megszólaltak a hatóságok, vadonatúj részletek derültek ki az elkövetőről

Portfolio
"Elkaptuk" - mondta Spencer Cox, Utah kormányzója pénteki sajtótájékoztatóján a rendfenntartó erők képviselői mellett. Helyi idő szerint csütörtök este, 33 órával Charlie Kirk konzervatív politikai aktivista szerdai megölése után vették őrizetbe a feltételezett gyilkost Utah államban, akit a 22 éves Tyler Robinsonként azonosítottak - írja a Reuters.

A friss tájékoztatás szerint a gyanúsított az egyik családi barátnak vallotta be tettét — vagy legalábbis utalt rá, hogy ő követte el a gyilkosságot. Ez a személy értesítette a Washington megyei seriff hivatalát csütörtökön.

Donald Trump ma pár órával a tervezett sajtótájékoztató előtt jelentette be váratlanul, hogy "egy hozzá közel álló személy feladta" a gyanúsítottat. A Financial Times szerint az elnök elmondta, a feltételezett merénylő apja és egy lelkész is segített abban, hogy a hatóságok kezére juttassák.

Az apa meggyőzte a fiát, ennyi volt

- foglalta össze. A CNN két forrásból úgy értesült korábban, hogy

az őrizetbe vett fiatal bevallotta az apjának, hogy ő volt a lövöldöző.

Az édesapa ezután értesítette a hatóságokat, és átadta nekik a fiát. Trump a vélelmezett elkövetőről kijelentette,

remélem, halálbüntetést kap.

A halálbüntetés legális Utah államban, és a republikánus párti kormányzó, Spencer Cox csütörtökön még azt jelezte, hogy az ügyészek valószínűleg ezt fogják kérelmezni.

A mai sajtótájékoztatón kiderült, a nyomozók beszéltek a gyanúsított szobatársával, aki megmutatta Robinson Discord-üzeneteit.

Ezekben arról írt, hogy egy puskát vesz fel egy megadott helyről, majd egy bokorban hagyja azt egy törölközőbe csavarva.

A fegyver leírása megegyezett a hatóságok által a lövöldözés után, a kampusz közelében fekvő erdős területen talált puskáéval.

A nyomozók által kikérdezett családtag elmondása szerint Robinsonnak az utóbbi időben egyre erősebb véleménye lett politikai ügyekben, és élesen bírálta Kirk közéleti tevékenységét.

Cox elmondása szerint a helyszínen talált töltényhüvelyeken különböző feliratokat fedeztek fel, többek közt:

  • "Ez meg mi?",
  • "Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao",
  • "Ha ezt olvasod, meleg vagy, LMAO",
  • illetve "Hé fasiszta, ezt kapd el!"

Spencer Cox elmondta, az elkövető, aki nem volt a Utah Valley Egyetem diákja,

valószínűleg egyedül cselekedett, de a "nyomozás még folyamatban van".

Kirk politikai indíttatású meggyilkolása "sokkal több, mint egyetlen ember elleni támadás" – mondta Utah kormányzója.

Ez mindannyiunk elleni támadás. Támadás az amerikai kísérlet ellen. Támadás az eszméink ellen. Ez a lényegéig hatol annak, akik vagyunk, akik voltunk, és akik lehetnénk jobb időkben

- fejezte ki Cox.

A politikus arra biztatta Charlie Kirk rajongóit, hogy álljanak ellen a késztetésnek, hogy erőszakkal reagáljanak a merénylet árnyékában.

Csak egy ember felelős azért, ami itt történt, és ez a személy most őrizetben van, hamarosan vádat emelnek ellene, és felelősségre lesz vonva

- szögezte le. Cox "vízválasztónak" nevezte a mostani pillanatot az amerikai történelemben, ami szerinte számos hasonlóságot mutat az 1960-as években tapasztalt politikai erőszakkal.

Kétségbeesetten kérek minden amerikait — republikánust, demokratát, liberálist, progresszívet, konzervatívat, MAGA-hívőt, mindannyiunkat — hogy kérem, kérem, kérem kövessétek azt, amit Charlie tanított nekem

- fordult az amerikaiakhoz a politikus, aki Kirköt idézve kijelentette: "Mindig bocsáss meg az ellenségeidnek. Semmi sem bosszantja őket jobban."

Az éppen több száz fős közönség előtt beszélő Kirköt egyetlen nyaklövés érte szerdán. Hiába szállították azonnal kórházba a 31 éves, kétgyermekes jobboldali véleményvezért, nem tudták megmenteni az életét. Trump bejelentette, posztumusz a legmagasabb amerikai polgári kitüntetést, a Szabadság-érdemrendet adományozza néhai szövetségesének, és tervei szerint a temetésén is részt fog venni.

J. D. Vance amerikai alelnök és felesége, Usha Vance tegnap az Air Force Two fedélzetén kísérte a Utah állami Salt Lake Cityből az arizonai Phoenixbe Kirk koporsóját, özvegye, Erika Kirk társaságában.

A hatóságok a vélt elkövetőről több videót és fényképet is nyilvánosságra hoztak a másfél naposra nyúlt hajtóvadászat során. A helyi média beszámolt egy volt egyetemi rendőrtiszt nyilatkozatáról, aki szerint biztonsági mulasztások is hozzájárulhattak Kirk tragikus halálához. Utah kormányzója mindeközben az általa "rákhoz" hasonlított közösségi médiában terjedő dezinformációra és külföldi befolyásolási kísérletekre hívta fel a figyelmet.

A merényletet valamennyi amerikai politikus elítélte pártállástól függetlenül,

de heves indulatokat váltott ki az amerikai jobboldalon.

Megszólalt az a fiatal TikToker is, aki a tragédia közben utolsóként szállt vitába Kirkkel, az ő visszaemlékezéséről itt olvashatnak bővebben.

Charlie Kirk pályafutásáról és sötét időket idéző megöléséről ide kattintva olvashatnak hosszabban.

Címlapkép forrása: MTI

