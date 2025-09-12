Kirk-gyilkosság: megszólaltak a hatóságok, vadonatúj részletek derültek ki az elkövetőről

A friss tájékoztatás szerint a gyanúsított az egyik családi barátnak vallotta be tettét — vagy legalábbis utalt rá, hogy ő követte el a gyilkosságot. Ez a személy értesítette a Washington megyei seriff hivatalát csütörtökön.
Utah Governor Spencer Cox:A family member of Tyler Robinson reached out to a family friend who contacted the Washington County Sheriff's Office with information that Robinson had confessed to them, or implied, that he committed the incident. This information was relayed to… pic.twitter.com/OsMN4crsLW https://t.co/OsMN4crsLW— Clash Report (@clashreport) September 12, 2025
Donald Trump ma pár órával a tervezett sajtótájékoztató előtt jelentette be váratlanul, hogy "egy hozzá közel álló személy feladta" a gyanúsítottat. A Financial Times szerint az elnök elmondta, a feltételezett merénylő apja és egy lelkész is segített abban, hogy a hatóságok kezére juttassák.
Az apa meggyőzte a fiát, ennyi volt
- foglalta össze. A CNN két forrásból úgy értesült korábban, hogy
az őrizetbe vett fiatal bevallotta az apjának, hogy ő volt a lövöldöző.
Az édesapa ezután értesítette a hatóságokat, és átadta nekik a fiát. Trump a vélelmezett elkövetőről kijelentette,
remélem, halálbüntetést kap.
A halálbüntetés legális Utah államban, és a republikánus párti kormányzó, Spencer Cox csütörtökön még azt jelezte, hogy az ügyészek valószínűleg ezt fogják kérelmezni.
A mai sajtótájékoztatón kiderült, a nyomozók beszéltek a gyanúsított szobatársával, aki megmutatta Robinson Discord-üzeneteit.
Ezekben arról írt, hogy egy puskát vesz fel egy megadott helyről, majd egy bokorban hagyja azt egy törölközőbe csavarva.
A fegyver leírása megegyezett a hatóságok által a lövöldözés után, a kampusz közelében fekvő erdős területen talált puskáéval.
A nyomozók által kikérdezett családtag elmondása szerint Robinsonnak az utóbbi időben egyre erősebb véleménye lett politikai ügyekben, és élesen bírálta Kirk közéleti tevékenységét.
Cox elmondása szerint a helyszínen talált töltényhüvelyeken különböző feliratokat fedeztek fel, többek közt:
- "Ez meg mi?",
- "Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao",
- "Ha ezt olvasod, meleg vagy, LMAO",
- illetve "Hé fasiszta, ezt kapd el!"
Writing on casings in Charlie Kirk shooting included: https://t.co/duIJN6K2Di— Clash Report (@clashreport) September 12, 2025
Spencer Cox elmondta, az elkövető, aki nem volt a Utah Valley Egyetem diákja,
valószínűleg egyedül cselekedett, de a "nyomozás még folyamatban van".
Kirk politikai indíttatású meggyilkolása "sokkal több, mint egyetlen ember elleni támadás" – mondta Utah kormányzója.
Ez mindannyiunk elleni támadás. Támadás az amerikai kísérlet ellen. Támadás az eszméink ellen. Ez a lényegéig hatol annak, akik vagyunk, akik voltunk, és akik lehetnénk jobb időkben
- fejezte ki Cox.
A politikus arra biztatta Charlie Kirk rajongóit, hogy álljanak ellen a késztetésnek, hogy erőszakkal reagáljanak a merénylet árnyékában.
Csak egy ember felelős azért, ami itt történt, és ez a személy most őrizetben van, hamarosan vádat emelnek ellene, és felelősségre lesz vonva
- szögezte le. Cox "vízválasztónak" nevezte a mostani pillanatot az amerikai történelemben, ami szerinte számos hasonlóságot mutat az 1960-as években tapasztalt politikai erőszakkal.
Kétségbeesetten kérek minden amerikait — republikánust, demokratát, liberálist, progresszívet, konzervatívat, MAGA-hívőt, mindannyiunkat — hogy kérem, kérem, kérem kövessétek azt, amit Charlie tanított nekem
- fordult az amerikaiakhoz a politikus, aki Kirköt idézve kijelentette: "Mindig bocsáss meg az ellenségeidnek. Semmi sem bosszantja őket jobban."
Az éppen több száz fős közönség előtt beszélő Kirköt egyetlen nyaklövés érte szerdán. Hiába szállították azonnal kórházba a 31 éves, kétgyermekes jobboldali véleményvezért, nem tudták megmenteni az életét. Trump bejelentette, posztumusz a legmagasabb amerikai polgári kitüntetést, a Szabadság-érdemrendet adományozza néhai szövetségesének, és tervei szerint a temetésén is részt fog venni.
J. D. Vance amerikai alelnök és felesége, Usha Vance tegnap az Air Force Two fedélzetén kísérte a Utah állami Salt Lake Cityből az arizonai Phoenixbe Kirk koporsóját, özvegye, Erika Kirk társaságában.
Utah Governor Spencer Cox:Social media is a cancer right now. I would encourage you all to log off, be with your family, and touch grass. pic.twitter.com/i3U6OL32l7 https://t.co/i3U6OL32l7— Clash Report (@clashreport) September 12, 2025
A hatóságok a vélt elkövetőről több videót és fényképet is nyilvánosságra hoztak a másfél naposra nyúlt hajtóvadászat során. A helyi média beszámolt egy volt egyetemi rendőrtiszt nyilatkozatáról, aki szerint biztonsági mulasztások is hozzájárulhattak Kirk tragikus halálához. Utah kormányzója mindeközben az általa "rákhoz" hasonlított közösségi médiában terjedő dezinformációra és külföldi befolyásolási kísérletekre hívta fel a figyelmet.
A merényletet valamennyi amerikai politikus elítélte pártállástól függetlenül,
de heves indulatokat váltott ki az amerikai jobboldalon.
Megszólalt az a fiatal TikToker is, aki a tragédia közben utolsóként szállt vitába Kirkkel, az ő visszaemlékezéséről itt olvashatnak bővebben.
Charlie Kirk pályafutásáról és sötét időket idéző megöléséről ide kattintva olvashatnak hosszabban.
Címlapkép forrása: MTI
Meggondolta magát Trump? Mégsem oda vezényel katonákat, ahová eredetileg mondta
Az egyszerűbb utat választotta inkább.
Egészen elképesztő, ami ezzel a magyar részvénnyel történik
2007 óta nem látott szinten az árfolyam.
Új ára lesz az olasz adóparadicsomnak
Több, mint 4000 szupergazdagot vonzottak a mediterrán országba, most új feltételt hoznának.
Aszódi Attila: Tényleg befellegzett volna Paks II-nek?
A BME tanárának cikke.
Ellentmondott Trumpnak a lengyel kormányfő: mi tudjuk, amit ő nem
Donald Tusk az amerikai elnök orosz drónokról mondott szavaira reagált.
Hangos kardcsörtetéshez vezetett a volt elnök bebörtönzése: Washington rejtélyes fenyegetést küldött
Csak eszkalálódik a vita a tengerentúlon.
Nagyot zuhant az amerikai fogyasztói bizalom
Még az inflációs várakozások is emelkedtek.
51-re nőtt a halálos áldozatok száma Nepálban, ahol visszatérni látszik a rend
Egy egykori főbíró lehet az ügyvivő miniszterelnök.
Az energetikai dekarbonizációban is szerepet kaphat a hidrogén
Miközben a hidrogénmeghajtás fontos eszköze lehet a közlekedés kizöldítésének, arról lényegesen kevesebb szó esik, hogy a hidrogén az ipar dekarbonizációjában is sz
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
Ezek a befektetések aranybányák - szó szerint!
Közel két évvel ezelőtt, az árfolyam kitörése előtt pár hónappal azt írtam elemzésemben, hogy az aranyárfolyam radikális emelkedése szinte garantált, akár háromszorozhat is a sárga... Th
Amikor a rosszabb befektetés is megéri
Korábban már írtam arról, hogy mennyire nem szeretem a béren kívüli juttatásokat. Teljesen feleslegesek, elvesznek egy csomó időt, és végeredményben csak azért léteznek, mert adókedvezmény
Milton Friedman és az MMT
Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i
Otthon Start kamatok, kedvezmények: meglepő különbségek a bankok között!
Az Otthon Start program elrajtolt, a bankok pedig - szinte versenyt futva - igyekeznek rálicitálni egymásra nem csak kamatokban, de kedvezményekben és extra jóváírásokban is. Mutatjuk, mit kínál
Elérhetőek-e az EU-s zöldítési célok?
Az IRENA 2025 júniusi jelentése átfogó képet ad az EU energiaátállási kilátásairól, szektoronkénti bontásban, valamint ismerteti a dekarbonizáció várható társadalmi és gazdasági hatása
100 milliárd forint a magyar vállalkozásoknál
Elértük a 100 milliárdot! - hangzik a hír, de mit takar ez a szám a valóságban? Csak egy újabb számadat, vagy tényleg változást hoz a mindennapokban?
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.
Mi lesz a kormány ötezermilliárdos tervével? Szaporodnak a kérdőjelek
Portfolio Checklist: mikor lesz Paks II-es áram a konnektorunkban?
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere
Újra hasít az AI-sztori.
Mi lesz veled, magyar búza? Drasztikus váltás kell
Aduász lehet a búza itthon, a fajtaválasztáson és a technológián azonban nagyon sok múlik.