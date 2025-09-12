Kirk-gyilkosság: veszélyes üzenet bukkant fel, nyugtatni próbálnak a demokraták

Kib------ul el kellene hagynotok az államot. Költözzetek máshová, ahol élhettek, ti gyilkos, terrorista állatok. Ti hitvány ki-----tt, emberhez méltatlan ki-----tt, erőszakos, undorító ki-----tt állatok, megöltétek azt az embert a családja előtt

- fakadt ki egy hangüzenetet küldő férfi, aki a Utah állami törvényhozás demokrata frakciójának központi számát tárcsázta a Kirk elleni merénylet után pár órával.

Angela Romero demokrata frakcióvezető fenyegetőnek nevezte a hangpostát, de korántsem ez volt az első és egyetlen ilyen jellegű üzenet, ami beérkezett hozzá.

Nem tudjuk, ki volt a lövöldöző, nem tudjuk, mi volt a szándéka. Valakit meggyilkoltak, valakit kivégeztek, és mindannyian egyetértünk abban, hogy ez helytelen volt

- nyilatkozta Romero, aki szerint az elmúlt években egyébként is fokozódott a gyűlölködés mértéke.

Szerintem elfajult, de úgy gondolom, le tudjuk csillapítani, ha mindannyian összefogunk. De ez azt jelenti, hogy mindannyiunknak együtt kell működnie. Nem tudom, hogy hajlandó-e erre mindenki

- fejtette ki a törvényhozó.

A szerdai merénylet árnyékában politikai oldaltól függetlenül a retorika lecsavarása mellett álltak ki a Utah állami törvényhozók.

Mike Schultz, az állami képviselőház republikánus elnöke a demokrata frakcióvezetővel közösen ítélte el az erőszakot.

A politikai erőszaknak soha nem lenne szabad megtörténnie, semmilyen erőszaknak nem lenne szabad megtörténnie, és az a tény, hogy ez továbbra is előfordul – a minnesotai lövöldözések néhány hónappal ezelőtt, most pedig ez – azt mutatja, hogy csinálhatnánk jobban

- nyilatkozta Schultz, utalva Minnesota demokrata párti házelnöke, Melissa Hortman és férje júniusi megölésére.

Mint megírtuk, az amerikai jobboldalon ennek ellenére több közéleti szereplő is megtorlást követelt Kirk meggyilkolása után, a baloldalra mutatva. Kirk feltételezett merénylője ellen folyamatban van a hajtóvadászat, indítéka továbbra sem ismert.

