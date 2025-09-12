Lengyel drónincidens: a Bundestag lényegében nyílt háborús beavatkozást javasolt

Komoly kihívások állnak előttünk, főleg nagyvolumenű dróntámadások tekintetében”

– mondta Röwekamp, aki úgy látja, a NATO-nak jelentősen bővítenie kell a drónelhárító képességeit.

Hangsúlyozta: háborús helyzetben a leghatékonyabban a dróntámadásokat úgy lehet elhárítani, ha a dróngyárakat, illetve drónindítókat semmisítik meg, így arra buzdította Ukrajna szövetségeseit, hogy szállítsanak nagy hatótávolságú fegyvereket a hadviselő országnak.

Röwekamp mindemellett úgy látja:

a NATO-nak komolyan fontolóra kell vennie, hogy már Ukrajna egén lelője az orosz drónokat, melyek potenciálisan veszélyeztethetik a NATO területét.

Lehetőséget kell adni arra, az érintett ország beleegyezésével, ami például Ukrajna, hogy le lehessen lőni azokat a drónokat, melyek NATO-országokat fenyegetnek, még akkor is, ha ezek az ő [nem NATO-tagállam] légterében vannak”

– mondta Röwekamp.

Ez akárhogy is nézzük, gyakorlatilag nyílt háborús beavatkozásnak minősülne, hiszen a NATO saját eszközeivel, saját katonai képességeit és katonáit felhasználva orosz légi eszközöket lőne le egy nem NATO-tagállam területe felett.

Tegnap megírtuk, hogy Friedrich Merz német kancellár szavaiból kiolvasható, hogy Berlin fontolgatja a légtérpajzs kiterjesztését Ukrajna területére:

