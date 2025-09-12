  • Megjelenítés
Megelőzhették volna Charlie Kirk halálát? Hiába kongatták a vészharangot évekkel ezelőtt
Globál

Megelőzhették volna Charlie Kirk halálát? Hiába kongatták a vészharangot évekkel ezelőtt

Portfolio
Egy korábbi rendőrtiszt szerint a Utah Valley Egyetem (UVU) vezetése évekkel ezelőtt figyelmen kívül hagyott több biztonsági figyelmeztetést, és a nem megfelelő rendőrségi készültség hozzájárulhatott a Charlie Kirk konzervatív aktivista elleni szerdai merénylet megvalósulásához - közölte a helyi KSTU.

Bryan Cunningham, aki 2018-ig dolgozott a Utah Valley Egyetem rendőrségénél, azt állítja, hogy

évekkel ezelőtt több ízben kérték az intézmény vezetőségét, hogy növeljék a rendőri jelenlétet és dolgozzanak ki tervet egy esetleges lövöldözés esetére. mindhiába.

Val Peterson, az egyetem alelnöke, aki egyben állami képviselőházi tag republikánus színekben, állítólag azzal utasította el a kérelmet, hogy 25 éve nem történt ilyen eset, és nem is fog.

A szemébe néztem, és azt mondtam: "Nem az a kérdés, hogy megtörténik-e, hanem hogy mikor"

- emlékezett vissza Cunningham.

A tragédia szerdán következett be: egy továbbra is szökésben lévő fegyveres lelőtte Charlie Kirköt, miközben több száz fős közönség előtt adott elő.

A UVU szóvivője közleményben jelezte, hogy az egyetem rendőrsége egyeztetett Kirk biztonsági csapatával az esemény előtt, és nem találtak hiteles fenyegetést. Az egyetem területe nyitott, és nem állítottak fel fémdetektorokat sem.

Az egyetem közlése szerint hat rendőrtiszt teljesített szolgálatot Kirk beszéde alatt. Az intézmény 2024-ben 23 rendőrt foglalkoztatott 46 ezer diák, valamint az őket segítő oktatók és személyzet biztosítására. Összehasonlításképpen, a közeli és hasonló méretű Spanish Fork városában 42 rendőr van szolgálatban.

Cunningham szerint Kirk beszédére extra rendőri erőt is be kellett volna vonni, és különös figyelmet kellett volna fordítani a magaslatok biztosítására.

Greg Rogers volt FBI-ügynök egy interjúban azt mondta, a biztonságiaknak kellett volna megakadályoznia, hogy bárki is feljusson a tetőre.

Ha drónok lettek volna a levegőben, észrevették volna a tetőn. [...] Ez védhetetlen biztonsági mulasztás

- nyilatkozta Rogers.

Egy másik, még szolgálatban lévő rendőr név nélkül alátámasztotta Cunningham állításait, és hozzátette,

az egyetem néhány rendőre nem is tudott Kirk látogatásáról.

Cunningham szerint egyébként egy 2017-es koncert idején sokkal alaposabb volt a biztonsági felkészülés, mint Kirk mostani, tragikusan végződött rendezvényén.

Volt parancsnoki központ, a Utah megyei seriff segített, SWAT-csapat és az Orem városi rendőrség is jelen volt

- idézte fel.

Elhibázták ezt az ügyet, és Charlie Kirk emiatt halott

- summázta a volt rendőrtiszt, aki részvétét fejezte ki a 31 évesen megölt Kirk özvegyének és két gyermekének.

Kapcsolódó cikkünk

Kirk-gyilkosság: veszélyes üzenet bukkant fel, nyugtatni próbálnak a demokraták

Kirk-gyilkosság: új videók láttak napvilágot a menekülő elkövetőről

Fénykép jelent meg a gyilkos fegyverről: ezzel ölhették meg Charlie Kirköt

Dühöngnek Joe Biden emberei, miután bombát robbantott Kamala Harris: kicsit sem fogták vissza magukat

Kirk-gyilkosság: súlyos figyelmeztetést tett közzé a külügyminisztérium

"Vér tapad a kezetekhez!" – Háborút kiáltott az amerikai jobboldal, kegyetlen bosszú követheti a merényletet?

Sötét időket idéz a Kirk-gyilkosság – Törésponthoz érkezett az amerikai politika?

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lindsey Wasson

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

Holdblog

Az egykulcsos szja kelet-európai szokás

A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
kínai partraszálló hajó
Globál
Kína titokban hadrendbe állította új szuperflottáját: olyan képességekkel rendelkeznek, amikkel bármilyen partot megtámadhatnak
Pénzcentrum
Miért lehet egyre több banknál 15 millió Ft-os személyi hitelt igényelni?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility