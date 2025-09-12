Megelőzhették volna Charlie Kirk halálát? Hiába kongatták a vészharangot évekkel ezelőtt

Bryan Cunningham, aki 2018-ig dolgozott a Utah Valley Egyetem rendőrségénél, azt állítja, hogy
évekkel ezelőtt több ízben kérték az intézmény vezetőségét, hogy növeljék a rendőri jelenlétet és dolgozzanak ki tervet egy esetleges lövöldözés esetére. mindhiába.
Val Peterson, az egyetem alelnöke, aki egyben állami képviselőházi tag republikánus színekben, állítólag azzal utasította el a kérelmet, hogy 25 éve nem történt ilyen eset, és nem is fog.
A szemébe néztem, és azt mondtam: "Nem az a kérdés, hogy megtörténik-e, hanem hogy mikor"
- emlékezett vissza Cunningham.
A tragédia szerdán következett be: egy továbbra is szökésben lévő fegyveres lelőtte Charlie Kirköt, miközben több száz fős közönség előtt adott elő.
A UVU szóvivője közleményben jelezte, hogy az egyetem rendőrsége egyeztetett Kirk biztonsági csapatával az esemény előtt, és nem találtak hiteles fenyegetést. Az egyetem területe nyitott, és nem állítottak fel fémdetektorokat sem.
Az egyetem közlése szerint hat rendőrtiszt teljesített szolgálatot Kirk beszéde alatt. Az intézmény 2024-ben 23 rendőrt foglalkoztatott 46 ezer diák, valamint az őket segítő oktatók és személyzet biztosítására. Összehasonlításképpen, a közeli és hasonló méretű Spanish Fork városában 42 rendőr van szolgálatban.
Cunningham szerint Kirk beszédére extra rendőri erőt is be kellett volna vonni, és különös figyelmet kellett volna fordítani a magaslatok biztosítására.
Greg Rogers volt FBI-ügynök egy interjúban azt mondta, a biztonságiaknak kellett volna megakadályoznia, hogy bárki is feljusson a tetőre.
Ha drónok lettek volna a levegőben, észrevették volna a tetőn. [...] Ez védhetetlen biztonsági mulasztás
- nyilatkozta Rogers.
Egy másik, még szolgálatban lévő rendőr név nélkül alátámasztotta Cunningham állításait, és hozzátette,
az egyetem néhány rendőre nem is tudott Kirk látogatásáról.
Cunningham szerint egyébként egy 2017-es koncert idején sokkal alaposabb volt a biztonsági felkészülés, mint Kirk mostani, tragikusan végződött rendezvényén.
Volt parancsnoki központ, a Utah megyei seriff segített, SWAT-csapat és az Orem városi rendőrség is jelen volt
- idézte fel.
Elhibázták ezt az ügyet, és Charlie Kirk emiatt halott
- summázta a volt rendőrtiszt, aki részvétét fejezte ki a 31 évesen megölt Kirk özvegyének és két gyermekének.
