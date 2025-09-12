Lehet, hogy hiba volt, de amúgy nem örülök semminek, ami ezzel a helyzettel kapcsolatos”
– idézi az amerikai elnököt a Bloomberg.
Hozzátette: el fogja ítélni Oroszországot, amiért „egyáltalán közel kerültek ehhez a vonalhoz” és reméli, hogy a háború véget fog érni.
Nem tetszik ez. Nem örülök neki”
– fejtette ki véleményét az amerikai politikus.
Oroszország tagadja, hogy szándékosan megsértették volna Lengyelország légterét, nyugati elemzők viszont úgy látják, Moszkva a NATO légvédelmét és az ötös cikkely hatékonyságát tesztelte.
Címlapkép forrása: Public Domain
Egy éve tart az olasz-német bankháború - Nem azok állnak nyerésre, akik a legjobban akarták a győzelmet
Egy év alatt 30% közeli részesedést tudott elérni az UniCredit a Commerzbankban, mást egyelőre nem.
Elképesztő méreteket ölt a kínai olajétvágy
De még ez is kevés lesz.
Meghökkentő véleményt mondott Donald Trump a Lengyelország elleni dróntámadásról
Ezt gondolja az elnök a NATO-t megrázó incidensről.
Legalább 2070-ig működhet Ausztrália egyik legszennyezőbb üzeme
A környezetvédelmi miniszter jóváhagyta.
Riasztó előrejelzés érkezett: a tervezett hidrogénprojektek negyede nem fog megvalósulni
A tényleges termelés valószínűleg ennél is alacsonyabb lesz.
Fénykép jelent meg a gyilkos fegyverről: ezzel ölhették meg Charlie Kirköt
Fotó került fel a közösségi hálóra.
Megtámadta Moszkvát az ukrán haderő – Példátlanul súlyos incidens történt
Szentpétervár is tűz alá került, ahogy majdnem minden európai orosz megye is.
27 év börtönbüntetésre ítélték Jair Bolsonarót
Puccskísérlet miatt kerül rácsok mögé a volt brazil államfő.
Amikor a rosszabb befektetés is megéri
Korábban már írtam arról, hogy mennyire nem szeretem a béren kívüli juttatásokat. Teljesen feleslegesek, elvesznek egy csomó időt, és végeredményben csak azért léteznek, mert adókedvezmény
Milton Friedman és az MMT
Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i
Otthon Start kamatok, kedvezmények: meglepő különbségek a bankok között!
Az Otthon Start program elrajtolt, a bankok pedig - szinte versenyt futva - igyekeznek rálicitálni egymásra nem csak kamatokban, de kedvezményekben és extra jóváírásokban is. Mutatjuk, mit kínál
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
Elérhetőek-e az EU-s zöldítési célok?
Az IRENA 2025 júniusi jelentése átfogó képet ad az EU energiaátállási kilátásairól, szektoronkénti bontásban, valamint ismerteti a dekarbonizáció várható társadalmi és gazdasági hatása
100 milliárd forint a magyar vállalkozásoknál
Elértük a 100 milliárdot! - hangzik a hír, de mit takar ez a szám a valóságban? Csak egy újabb számadat, vagy tényleg változást hoz a mindennapokban?
Az egykulcsos szja kelet-európai szokás
A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít
A kötvénypiac csendes forradalma
Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere
Újra hasít az AI-sztori.
Mi lesz veled, magyar búza? Drasztikus váltás kell
Aduász lehet a búza itthon, a fajtaválasztáson és a technológián azonban nagyon sok múlik.
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.