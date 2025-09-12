Meghökkentő véleményt mondott Donald Trump a Lengyelország elleni dróntámadásról

Lehet, hogy egyszerű hiba volt a Lengyelország légterében történt drónos incidens – jelentette ki tegnap este Donald Trump elnök a Fehér Házban.

Lehet, hogy hiba volt, de amúgy nem örülök semminek, ami ezzel a helyzettel kapcsolatos”

– idézi az amerikai elnököt a Bloomberg.

Hozzátette: el fogja ítélni Oroszországot, amiért „egyáltalán közel kerültek ehhez a vonalhoz” és reméli, hogy a háború véget fog érni.

Nem tetszik ez. Nem örülök neki”

– fejtette ki véleményét az amerikai politikus.

Oroszország tagadja, hogy szándékosan megsértették volna Lengyelország légterét, nyugati elemzők viszont úgy látják, Moszkva a NATO légvédelmét és az ötös cikkely hatékonyságát tesztelte.

Címlapkép forrása: Public Domain