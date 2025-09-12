Megosztottság az EU-ban: több ország is ellenáll egy igen ambiciózus uniós célnak

Az Európai Unió országai félretették a terveket, hogy
a jövő hét folyamán jóváhagyják az új uniós klímavédelmi célt,
miután több kormány, köztük Franciaország és Németország is ellenállt - közölték pénteken uniós diplomaták a Reutersnek. Dánia, Spanyolország és Hollandia viszont támogatja a 90%-os kibocsátáscsökkentési célt, amit az EU-miniszterek eredetileg szeptember 18-án tervezték jóváhagyni. Az uniós országok nagykövetei azonban pénteki ülésükön törölték ezt a tervet.
A tagállamok egy jogilag kötelező érvényű célkitűzésről tárgyalnak, amely 90%-kal csökkentené az EU nettó üvegházhatású gázkibocsátását 2040-re az 1990-es szinthez képest, részben külföldi karbonkreditek vásárlásával. Az Európai Bizottság szerint ez bizonyosságot nyújtana a befektetőknek és megtartaná Európát a 2050-es karbonsemlegességi pályán. Erre igen nagy szükség van, hiszen a klímaváltozás Európát a világ leggyorsabban melegedő kontinensévé tette, halálos hőhullámokat és rekordméretű erdőtüzeket okozva.
Az uniós kormányok azonban megosztottak a globális felmelegedés elleni küzdelem ambícióit illetően
- miközben a védelmi kiadások növelésére és a nehéz helyzetben lévő iparágak támogatására is törekednek.
A halasztás miatt az EU valószínűleg lemarad a szeptember közepéig esedékes határidőről, amikor minden országnak be kell nyújtania új klímaterveit az ENSZ-nek a novemberi COP30 klímacsúcsra való felkészülésként. Ez nehezebbé teheti a megállapodást, mivel a miniszterekkel ellentétben az EU-vezetők egyhangúlag hoznak döntéseket.
A szkeptikus országok megnyerése érdekében a diplomaták olyan lehetőségeket vitatnának meg, mint a karbonkreditek nagyobb arányú felhasználása, vagy a klímacél összekapcsolása más uniós jogszabályok módosításával - például az EU szén-dioxid-határadójával (CBAM) vagy a 2035-ös belső égésű motorok kivezetésével.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
