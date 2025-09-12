Megtámadta Moszkvát az ukrán haderő – Példátlanul súlyos incidens történt

Az orosz védelmi minisztérium jelentésében az olvasható, hogy 221 ukrán drónt semlegesített a légvédelem az éjjel, mivel az elfogási ráta sosem 100%-os,
az Oroszország ellen indított repülő eszközök száma ennél sokkal magasabb lehet.
Az orosz védelmi erők a határ menti Brjanszk régióban lőtték le a legtöbb ukrán UAV-t, összesen 85 darabot, de Oroszország majdnem minden európai megyéjében észleltek ukrán légi eszközöket.
Támadás érte Moszkvát is, ahol 9 drónt tudtak lelőni az orosz katonák, illetve Szentpétervárt is, ahol kiemelkedő mennyiségű, 28 drónt semlegesített a légvédelem.
Ez volt az eddigi egyik legsúlyosabb ukrán dróntámadás Oroszország ellen, mióta Moszkva megkezdte a szomszédos ország invázióját.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Bővül a cég védelmi portfóliója.