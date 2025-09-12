  • Megjelenítés
Megtámadta Moszkvát az ukrán haderő – Példátlanul súlyos incidens történt
Globál

Megtámadta Moszkvát az ukrán haderő – Példátlanul súlyos incidens történt

Portfolio
A háború eddigi egyik legsúlyosabb dróntámadását hajtotta végre az éjjel az ukrán haderő Oroszország ellen – legalább 221 drónt indítottak az ellenséges ország területére az ukrán katonák.

Az orosz védelmi minisztérium jelentésében az olvasható, hogy 221 ukrán drónt semlegesített a légvédelem az éjjel, mivel az elfogási ráta sosem 100%-os,

az Oroszország ellen indított repülő eszközök száma ennél sokkal magasabb lehet.

Az orosz védelmi erők a határ menti Brjanszk régióban lőtték le a legtöbb ukrán UAV-t, összesen 85 darabot, de Oroszország majdnem minden európai megyéjében észleltek ukrán légi eszközöket.

Támadás érte Moszkvát is, ahol 9 drónt tudtak lelőni az orosz katonák, illetve Szentpétervárt is, ahol kiemelkedő mennyiségű, 28 drónt semlegesített a légvédelem.

Ez volt az eddigi egyik legsúlyosabb ukrán dróntámadás Oroszország ellen, mióta Moszkva megkezdte a szomszédos ország invázióját.

Kapcsolódó cikkünk

Értékes veszteséget szenvedett az ukrán légierő, megerősítik Lengyelország védelmét - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Holdblog

Az egykulcsos szja kelet-európai szokás

A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít

Grandio Blog

A kötvénypiac csendes forradalma

Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború percről percre péntek
Globál
Példátlanul súlyos támadás érte Oroszországot, Moszkva és Szentpétervár is tűz alá került - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Pénzcentrum
A bolgár recept aligha lesz elég: tényleg van esély 2030-ban bevezetni az eurót Magyarországon?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility