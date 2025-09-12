  • Megjelenítés
Megtámadták ma reggel Oroszországot: riasztották a védelmi erőket
Globál

Megtámadták ma reggel Oroszországot: riasztották a védelmi erőket

Portfolio
Az éjjeli intenzív dróntámadások után reggel, délelőtt is aktív volt az ukrán haderő: Belgorod térségét célozták egy újabb UAV-hullámmal.

Reggel 8 óra és 9:15 között

10 ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem Belgorod megye fölött

– adta hírül a TASZSZ.

Anyagi kárról, sérültekről nincsen hír.

Az éjjel zajlott a háború egyik legintenzívebb dróntámadása Oroszország ellen: összesen több mint 221 UAV-t indítottak a háború elindításáért felelős ország területe ellen az ukrán katonák.

Kapcsolódó cikkünk

Megtámadta Moszkvát az ukrán haderő – Példátlanul súlyos incidens történt

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

Holdblog

Az egykulcsos szja kelet-európai szokás

A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
kínai partraszálló hajó
Globál
Kína titokban hadrendbe állította új szuperflottáját: olyan képességekkel rendelkeznek, amikkel bármilyen partot megtámadhatnak
Pénzcentrum
Miért lehet egyre több banknál 15 millió Ft-os személyi hitelt igényelni?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility