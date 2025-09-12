  • Megjelenítés
Megtorlásra készül Amerika: Trump nélkül is komoly pofont kaphat Oroszország
Globál

Megtorlásra készül Amerika: Trump nélkül is komoly pofont kaphat Oroszország

Portfolio
Kétpárti törvényjavaslatot nyújtottak be az amerikai szenátusban, mellyel terrorizmust támogató állammá nyilvánítanák Oroszországot – tudta meg az Axios.

A hivatalos indoklás az, hogy Oroszország 19 ezer gyereket rabolt el Ukrajnából az invázió során, de jó esély van rá, hogy a Lengyelországot ért dróntámadással lehet magyarázni a törvénycsomag időzítését.

Ha a törvénycsomagot elfogadják, Oroszország mellett Belarusz is terrorizmust támogató állammá válna.

Ezt a megjelölést jelenleg Kuba, Irán, Szíria és Észak-Korea viseli csak (Szíriáról várhatóan leveszik hamarosan a jelölést).

A törvényjavaslatot republikánus oldalról Lindsey Graham, demokrata oldalon Richard Blumenthal szenátorok nyújtották be. Mindkét politikus régóta erőteljesebb fellépést szorgalmaz Oroszországgal szemben.

A terrorszponzori megnevezéssel Oroszország szigorúbb szankciókat kaphat és nemzetközi kereskedelmi mozgástere is jelentősen szűkülhet. Ahhoz, hogy a törvényjavaslat törvényi erőre emelkedjen, a szenátusnak, a képviselőháznak és Donald Trump elnöknek is alá kell írnia. Trump egyszer utasíthatja csak vissza a javaslat aláírását, ezután, ha ismét megszavazzák, törvényi erőre emelkedik.

Kapcsolódó cikkünk

Példátlanul súlyos támadás érte Oroszországot, Moszkva és Szentpétervár is tűz alá került - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

Holdblog

Az egykulcsos szja kelet-európai szokás

A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború percről percre péntek
Globál
Példátlanul súlyos támadás érte Oroszországot, Moszkva és Szentpétervár is tűz alá került - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Pénzcentrum
Miért lehet egyre több banknál 15 millió Ft-os személyi hitelt igényelni?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility