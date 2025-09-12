Megtorlásra készül Amerika: Trump nélkül is komoly pofont kaphat Oroszország

A hivatalos indoklás az, hogy Oroszország 19 ezer gyereket rabolt el Ukrajnából az invázió során, de jó esély van rá, hogy a Lengyelországot ért dróntámadással lehet magyarázni a törvénycsomag időzítését.

Ha a törvénycsomagot elfogadják, Oroszország mellett Belarusz is terrorizmust támogató állammá válna.

Ezt a megjelölést jelenleg Kuba, Irán, Szíria és Észak-Korea viseli csak (Szíriáról várhatóan leveszik hamarosan a jelölést).

A törvényjavaslatot republikánus oldalról Lindsey Graham, demokrata oldalon Richard Blumenthal szenátorok nyújtották be. Mindkét politikus régóta erőteljesebb fellépést szorgalmaz Oroszországgal szemben.

A terrorszponzori megnevezéssel Oroszország szigorúbb szankciókat kaphat és nemzetközi kereskedelmi mozgástere is jelentősen szűkülhet. Ahhoz, hogy a törvényjavaslat törvényi erőre emelkedjen, a szenátusnak, a képviselőháznak és Donald Trump elnöknek is alá kell írnia. Trump egyszer utasíthatja csak vissza a javaslat aláírását, ezután, ha ismét megszavazzák, törvényi erőre emelkedik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images