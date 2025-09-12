  • Megjelenítés
Példátlanul súlyos támadás érte Oroszországot, Moszkva és Szentpétervár is tűz alá került - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Példátlanul súlyos támadás érte Oroszországot, Moszkva és Szentpétervár is tűz alá került - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Éjjel nagyon intenzív ukrán dróntámadás érte Oroszországot: 221 UAV lelövését jelentette a légvédelem, Szentpétervár és Moszkva térségében is légi riadó volt. Lezuhant a zaporizzsjai fronton egy ukrán Szu-27-es vadászgép, fiatal pilótája életét vesztette. Lengyelország nagy mennyiségű légtérvédelmi eszközt kap szövetségeseitől, német, francia, olasz repülőgépek települnek az országba. Az oroszok ismét próbálnak mozgolódni Szumi megyében, emellett betörtek Kupjanszk városba Harkivben is, a donyecki fronton pedig Kosztyantynivka és Pokrovszk térségét ostromolják. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki fejleményeivel.
Megtámadta Moszkvát az ukrán haderő – Példátlanul súlyos incidens történt

A háború eddigi egyik legsúlyosabb dróntámadását hajtotta végre az éjjel az ukrán haderő Oroszország ellen – legalább 221 drónt indítottak az ellenséges ország területére az ukrán katonák.

Megtámadta Moszkvát az ukrán haderő – Példátlanul súlyos incidens történt
Értékes veszteséget szenvedett az ukrán légierő, megerősítik Lengyelország védelmét - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki fejleményeivel.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Orosz drónok hatoltak be a lengyel légtérbe, Trump is megszólalt – Háborús híreink csütörtökön

Címlapkép forrása: Fermin Torrano/Anadolu via Getty Images

