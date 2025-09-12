Pofonegyszerű húzással állná útját a Covid-19-hez hasonló járványoknak a világ egyik legerősebb országa

Kína új törvényt fogadott el a közegészségügyi vészhelyzetek gyorsabb kezelésére, amely lehetővé teszi az állampolgárok számára, hogy közvetlenül jelenthessék a problémákat, megkerülve a hierarchikus kormányzati struktúrát.

A kínai törvényhozók pénteken fogadták el a jogszabályt, amely november 1-jén lép hatályba a Hszinhua hírügynökség jelentése szerint.

Az új szabályozás értelmében bármely magánszemély vagy szervezet, aki közegészségügyi vészhelyzetet észlel, közvetlenül jelentheti azt a helyi kormányzatnak vagy a betegségmegelőzési és -ellenőrzési ügynökségnek, kihagyva a köztes szinteket.

A törvény előírja, hogy a vészhelyzet észlelése után a megyei kormányzatnak azonnal meg kell kezdenie a válaszlépéseket, szükség esetén magasabb hatósághoz fordulhat.



A közegészségügyi vészhelyzet idején a megyei vagy annál magasabb szintű helyi kormányzatoknak biztosítaniuk kell az alapvető egészségügyi szolgáltatásokat, a speciális ellátást és az orvosi ellátást.

Az új törvény kapcsán a Reuters felidézte, hogy a Covid-19 járvány kezdetén Vuhant, a járvány kiindulópontját azzal vádolták, hogy késlekedett a koronavírus-járvány kezdeti kitörésének jelentésével 2019 végén.

Forrás: Reuters

