"Rosszabb kérdést nem is tehettem volna fel" – Vallomás attól, aki a tragédia közben utolsóként vitázott Charlie Kirkkel

A szintén kétgyermekes Kozak, aki matematikatanárnak tanul a Utah Valley Egyetemen, másfél órával korábban érkezett az eseményre, hogy beálljon a kérdezők sorába. A szervezők előreengedték, miután megosztotta velük, miről tervez Kirkkel vitázni. A Times azt írja, hogy
bár szinte minden kérdésben ellentétes nézeteket vallott a két fiatal férfi, a szólásszabadság és a nyílt politikai vita fontosságában egyetértettek.
Kozak végül a transznemű emberek és a lövöldözések közötti összefüggésről tett fel vitaindítót Kirknek.
Kozak: Tudod, hány transznemű amerikai vált tömeggyilkossá az elmúlt 10 évben?
Kirk: Túl sok.
Kozak ezután elmondta, öt esetről van szó tudomása szerint, majd azt firtatta, hogy összevetésképp hány tömeggyilkosról tud Kirk az elmúlt 10 évben összesen.
Beleszámolva a bűnbandákhoz köthető erőszakot vagy nem?
- kérdezett vissza a jobboldali véleményvezér.
Ezután dördült el a Kirköt megölő lövés.
Kozak először petárdának hitte a hangot, utána vette észre, hogy Kirk megsérült.
Láttam, ahogy spriccel a vér. Ledobtam magam a földre
- mondta Kozak. A fiatal influenszer azóta is gyötrődik amiatt, hogy éppen a tömeges lövöldözésekről kezdeményezett vitát, ami utólag online összeesküvés-elméletek alapjául szolgált.
Rosszabb kérdést nem is tehettem volna fel
- fejezte ki a liberális TikToker.
A tragédia óta Kozak egyre jobban aggódik családja biztonsága miatt, hisz óriási dühöt és bizonytalanságot váltott ki a merénylet.
Kozak felesége vasárnap adott életet második gyermeküknek.
Kirk merénylője még szökésben van. Kozak ugyanakkor attól tart, hogy mentálisan instabil emberek őt hibáztathatják Kirk haláláért. Csütörtökön a TikTokon is megosztotta történetét 34 ezer követőjével.
I was talking to Charlie as he died. I made a video about it here. I hope his family and loved ones are safe ️ pic.twitter.com/taJiyrcXot https://t.co/taJiyrcXot— hunter ️ (@staxioms) September 11, 2025
Kozak elítélte a gyilkosságot és azokat a baloldali és liberális hangokat is, akik lelkendeztek a 31 éves Kirk halála kapcsán.
Bár ezer dologban nem értettem egyet Charlie Kirkkel, ő is ember volt. Egy apa. Az, hogy egy fiú apa nélkül nő fel, megbocsáthatatlan
- fogalmazott.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lindsey Wasson
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?– díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Számos kihívással néz szembe a csomagolóipar - A fenntarthatóság kiemelt ügy
Videóinterjú a DS Smith képviselőjével.
A profik szerint még van tér az arany számára
Azt is elmondták, miért.
Jöhet még idén kamatcsökkentés? Az EKB döntéshozói elárulták
Nincs teljes egyetértés az őszi stratégiát illetően.
24 ezer autót hív vissza az amerikai gyártó
Szoftverhiba miatt.
Bajban a Sentinel: Amerikában még évtizedekig maradhatnak a félelmetes Minuteman III interkontinentális ballisztikus rakéták
Az átalakításukat is fontolóra vették.
A felvásárlások titkai és a változások művészete: interjú egy pénzügyi ezermesterrel
Csütörtökön kiderül, ki lesz idén az év CFO-ja.
Az energetikai dekarbonizációban is szerepet kaphat a hidrogén
Miközben a hidrogénmeghajtás fontos eszköze lehet a közlekedés kizöldítésének, arról lényegesen kevesebb szó esik, hogy a hidrogén az ipar dekarbonizációjában is sz
Ezek a befektetések aranybányák - szó szerint!
Közel két évvel ezelőtt, az árfolyam kitörése előtt pár hónappal azt írtam elemzésemben, hogy az aranyárfolyam radikális emelkedése szinte garantált, akár háromszorozhat is a sárga... Th
Amikor a rosszabb befektetés is megéri
Korábban már írtam arról, hogy mennyire nem szeretem a béren kívüli juttatásokat. Teljesen feleslegesek, elvesznek egy csomó időt, és végeredményben csak azért léteznek, mert adókedvezmény
Milton Friedman és az MMT
Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
Otthon Start kamatok, kedvezmények: meglepő különbségek a bankok között!
Az Otthon Start program elrajtolt, a bankok pedig - szinte versenyt futva - igyekeznek rálicitálni egymásra nem csak kamatokban, de kedvezményekben és extra jóváírásokban is. Mutatjuk, mit kínál
Elérhetőek-e az EU-s zöldítési célok?
Az IRENA 2025 júniusi jelentése átfogó képet ad az EU energiaátállási kilátásairól, szektoronkénti bontásban, valamint ismerteti a dekarbonizáció várható társadalmi és gazdasági hatása
100 milliárd forint a magyar vállalkozásoknál
Elértük a 100 milliárdot! - hangzik a hír, de mit takar ez a szám a valóságban? Csak egy újabb számadat, vagy tényleg változást hoz a mindennapokban?
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere
Újra hasít az AI-sztori.
Mi lesz veled, magyar búza? Drasztikus váltás kell
Aduász lehet a búza itthon, a fajtaválasztáson és a technológián azonban nagyon sok múlik.
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.