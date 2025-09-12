  • Megjelenítés
FONTOS Bejelentette Donald Trump: elfogták Charlie Kirk feltételezett gyilkosát
Globál

"Rosszabb kérdést nem is tehettem volna fel" – Vallomás attól, aki a tragédia közben utolsóként vitázott Charlie Kirkkel

Portfolio
Egy liberális TikToker volt az utolsó ember, aki kérdést tett fel Charlie Kirknek, mielőtt a konzervatív aktivista szerdán merénylet áldozatává vált a Utah Valley Egyetemen. A 29 éves, Utah államban élő Hunter Kozakkel a New York Times készített interjút.

A szintén kétgyermekes Kozak, aki matematikatanárnak tanul a Utah Valley Egyetemen, másfél órával korábban érkezett az eseményre, hogy beálljon a kérdezők sorába. A szervezők előreengedték, miután megosztotta velük, miről tervez Kirkkel vitázni. A Times azt írja, hogy

bár szinte minden kérdésben ellentétes nézeteket vallott a két fiatal férfi, a szólásszabadság és a nyílt politikai vita fontosságában egyetértettek.

Kozak végül a transznemű emberek és a lövöldözések közötti összefüggésről tett fel vitaindítót Kirknek.

Kozak: Tudod, hány transznemű amerikai vált tömeggyilkossá az elmúlt 10 évben?

Kirk: Túl sok.

Kozak ezután elmondta, öt esetről van szó tudomása szerint, majd azt firtatta, hogy összevetésképp hány tömeggyilkosról tud Kirk az elmúlt 10 évben összesen.

Beleszámolva a bűnbandákhoz köthető erőszakot vagy nem?

- kérdezett vissza a jobboldali véleményvezér.

Ezután dördült el a Kirköt megölő lövés.

Kozak először petárdának hitte a hangot, utána vette észre, hogy Kirk megsérült.

Láttam, ahogy spriccel a vér. Ledobtam magam a földre

- mondta Kozak. A fiatal influenszer azóta is gyötrődik amiatt, hogy éppen a tömeges lövöldözésekről kezdeményezett vitát, ami utólag online összeesküvés-elméletek alapjául szolgált.

Rosszabb kérdést nem is tehettem volna fel

- fejezte ki a liberális TikToker.

A tragédia óta Kozak egyre jobban aggódik családja biztonsága miatt, hisz óriási dühöt és bizonytalanságot váltott ki a merénylet.

Kozak felesége vasárnap adott életet második gyermeküknek.

Kirk merénylője még szökésben van. Kozak ugyanakkor attól tart, hogy mentálisan instabil emberek őt hibáztathatják Kirk haláláért. Csütörtökön a TikTokon is megosztotta történetét 34 ezer követőjével.

Kozak elítélte a gyilkosságot és azokat a baloldali és liberális hangokat is, akik lelkendeztek a 31 éves Kirk halála kapcsán.

Bár ezer dologban nem értettem egyet Charlie Kirkkel, ő is ember volt. Egy apa. Az, hogy egy fiú apa nélkül nő fel, megbocsáthatatlan

- fogalmazott.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lindsey Wasson

