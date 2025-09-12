Súlyos felháborodást váltott ki Trump katonai támadása: illegális gyilkosságról beszélnek

Diosdado Cabello venezuelai belügyminiszter az állami televízióban beszélt arról, hogy a 11 áldozat sem a Tren de Aragua bűnbanda tagja, sem drogkereskedő nem volt.

Nyíltan bevallották, hogy megöltek 11 embert. Elvégeztük a vizsgálatainkat, és az eltűnt emberek családjai keresik hozzátartozóikat. Amikor a településeken érdeklődtünk, kiderült, hogy egyikük sem tartozott a Tren de Araguához, egyikük sem volt drogkereskedő

- fejtette ki a miniszter, aki az Egyesült Államokra utalva hozzátette: "gyilkosságot követtek el állampolgáraink egy csoportja ellen halálos erő alkalmazásával.” Cabello azt is kérdőre vonta, hogy Washington miképp azonosította a hajón tartózkodókat.

Volt rajtuk, nem is tudom, egy chip? Volt egy QR-kódjuk, amit [az amerikai hadsereg] fentről, a sötétben beolvasott?

- spekulált az autoriter Nicolás Maduro vezette latin-amerikai ország belügyminisztere. A venezuelai kormány az incidens után azt állította, hogy a légicsapást mutató videó, melyet Donald Trump amerikai elnök is megosztott, mesterséges intelligenciával készült.

Mint megírtuk, a Trump-adminisztráció szerint a hajón utazó "terroristák" illegális kábítószert szállítottak, de kevés további információt közöltek az incidensről.

Az AP forrásai szerint amerikai nemzetbiztonsági tisztviselők egy zárt kongresszusi meghallgatáson állítólag elismerték, hogy az amerikai hadsereg többször is tüzet nyitott a hajóra, még azután is, hogy az visszafordult a part irányába.

A múlt heti "kinetikus csapást" követően több szenátor – főleg demokraták, de egyes republikánusok is – megkérdőjelezték az akció jogszerűségét. Tim Kaine és két tucat demokrata szenátortársa levélben rótta fel a Fehér Háznak, hogy

a Trump-adminisztráció "semmilyen legitim jogi indoklást" nem adott a csapásra.

Jack Reed, a szenátus fegyveres erőkért felelős bizottságának vezető demokratája kijelentette:

Fegyveres erőink nem bűnüldöző szervek. Nem jogosultak arra, hogy feltételezett bűnözőket üldözzenek és tárgyalás nélkül megöljék őket.

A republikánus Rand Paul szenátor úgy vélekedett, valószínűtlen, hogy a hajó Trump állításának megfelelően az amerikai partok felé tartott volna, mivel ez túl hosszú út lett volna egy ilyen járműnek. Paul emellett azzal érvelt, hogy az USA nem ölhet meg embereket megfelelő jogi eljárás nélkül, csak mert gyanúba keveredtek.

A Fehér Ház szóvivője, Anna Kelly válaszában ragaszkodott ahhoz, hogy

ezek gonosz Tren de Aragua narkoterroristák voltak, akik illegális drogokat próbáltak behozni országunkba és amerikaiakat megölni,

és hogy "az elnök a fegyveres konfliktusokat szabályozó törvényekkel összhangban cselekedett".

Ez a csapás egyértelmű üzenetet küldött: ha valaki kábítószert csempészik a partjaink felé, az Egyesült Államok hadserege minden rendelkezésére álló eszközt bevet, hogy megállítsa

- szögezte le Sean Parnell, a Pentagon szóvivője.

