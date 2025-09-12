Súlyos felháborodást váltott ki Trump katonai támadása: illegális gyilkosságról beszélnek

Diosdado Cabello venezuelai belügyminiszter az állami televízióban beszélt arról, hogy a 11 áldozat sem a Tren de Aragua bűnbanda tagja, sem drogkereskedő nem volt.
Nyíltan bevallották, hogy megöltek 11 embert. Elvégeztük a vizsgálatainkat, és az eltűnt emberek családjai keresik hozzátartozóikat. Amikor a településeken érdeklődtünk, kiderült, hogy egyikük sem tartozott a Tren de Araguához, egyikük sem volt drogkereskedő
- fejtette ki a miniszter, aki az Egyesült Államokra utalva hozzátette: "gyilkosságot követtek el állampolgáraink egy csoportja ellen halálos erő alkalmazásával.” Cabello azt is kérdőre vonta, hogy Washington miképp azonosította a hajón tartózkodókat.
Volt rajtuk, nem is tudom, egy chip? Volt egy QR-kódjuk, amit [az amerikai hadsereg] fentről, a sötétben beolvasott?
- spekulált az autoriter Nicolás Maduro vezette latin-amerikai ország belügyminisztere. A venezuelai kormány az incidens után azt állította, hogy a légicsapást mutató videó, melyet Donald Trump amerikai elnök is megosztott, mesterséges intelligenciával készült.
Mint megírtuk, a Trump-adminisztráció szerint a hajón utazó "terroristák" illegális kábítószert szállítottak, de kevés további információt közöltek az incidensről.
Az AP forrásai szerint amerikai nemzetbiztonsági tisztviselők egy zárt kongresszusi meghallgatáson állítólag elismerték, hogy az amerikai hadsereg többször is tüzet nyitott a hajóra, még azután is, hogy az visszafordult a part irányába.
A múlt heti "kinetikus csapást" követően több szenátor – főleg demokraták, de egyes republikánusok is – megkérdőjelezték az akció jogszerűségét. Tim Kaine és két tucat demokrata szenátortársa levélben rótta fel a Fehér Háznak, hogy
a Trump-adminisztráció "semmilyen legitim jogi indoklást" nem adott a csapásra.
Jack Reed, a szenátus fegyveres erőkért felelős bizottságának vezető demokratája kijelentette:
Fegyveres erőink nem bűnüldöző szervek. Nem jogosultak arra, hogy feltételezett bűnözőket üldözzenek és tárgyalás nélkül megöljék őket.
A republikánus Rand Paul szenátor úgy vélekedett, valószínűtlen, hogy a hajó Trump állításának megfelelően az amerikai partok felé tartott volna, mivel ez túl hosszú út lett volna egy ilyen járműnek. Paul emellett azzal érvelt, hogy az USA nem ölhet meg embereket megfelelő jogi eljárás nélkül, csak mert gyanúba keveredtek.
A Fehér Ház szóvivője, Anna Kelly válaszában ragaszkodott ahhoz, hogy
ezek gonosz Tren de Aragua narkoterroristák voltak, akik illegális drogokat próbáltak behozni országunkba és amerikaiakat megölni,
és hogy "az elnök a fegyveres konfliktusokat szabályozó törvényekkel összhangban cselekedett".
Ez a csapás egyértelmű üzenetet küldött: ha valaki kábítószert csempészik a partjaink felé, az Egyesült Államok hadserege minden rendelkezésére álló eszközt bevet, hogy megállítsa
- szögezte le Sean Parnell, a Pentagon szóvivője.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Radikális lépéssel fenyeget a Ryanair vezére
Rengeteg embert érinthet.
Fontos lépést tett a tőzsdére vezető úton a ChatGPT fejlesztője
500 milliárd dollárt érhet a cég.
Aggasztó jelek az építőiparban
Megjöttek a júliusi adatok.
Készpénzmánia az európai nagyhatalomban, nem hajlandók befektetni a megtakarítók
A "párnacihába" dugdossák a millióikat.
Ritka szalmonellatörzs okozott járványt Ausztriában
Még keresik a forrását.
Quaestor-botrány: még mindig megvan Tarsoly Csabáék luxusvillája
A cégvezér egy II. kerületi lakásban várja jogerős ítéletét.
Itt van a bejelentés: az ukrán frontra megy a drónok legrosszabb rémálma
Különösen hatékony az UAV-k ellen.
Védőállást vett fel a spanyol bankfelvásárlási sztori célpontja
Mi sül ki ebből?
Amikor a rosszabb befektetés is megéri
Korábban már írtam arról, hogy mennyire nem szeretem a béren kívüli juttatásokat. Teljesen feleslegesek, elvesznek egy csomó időt, és végeredményben csak azért léteznek, mert adókedvezmény
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
Milton Friedman és az MMT
Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i
Otthon Start kamatok, kedvezmények: meglepő különbségek a bankok között!
Az Otthon Start program elrajtolt, a bankok pedig - szinte versenyt futva - igyekeznek rálicitálni egymásra nem csak kamatokban, de kedvezményekben és extra jóváírásokban is. Mutatjuk, mit kínál
Elérhetőek-e az EU-s zöldítési célok?
Az IRENA 2025 júniusi jelentése átfogó képet ad az EU energiaátállási kilátásairól, szektoronkénti bontásban, valamint ismerteti a dekarbonizáció várható társadalmi és gazdasági hatása
100 milliárd forint a magyar vállalkozásoknál
Elértük a 100 milliárdot! - hangzik a hír, de mit takar ez a szám a valóságban? Csak egy újabb számadat, vagy tényleg változást hoz a mindennapokban?
Az egykulcsos szja kelet-európai szokás
A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít
A kötvénypiac csendes forradalma
Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere
Újra hasít az AI-sztori.
Mi lesz veled, magyar búza? Drasztikus váltás kell
Aduász lehet a búza itthon, a fajtaválasztáson és a technológián azonban nagyon sok múlik.
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.