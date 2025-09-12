Szakértő: ha ez megtörténik, Oroszország pillanatok alatt súlyos válságba kerül

Harcsenkó úgy látja: az ukrán haderő orosz olajinfrastruktúra elleni támadásai hatékonyak, ugyanakkor az oroszok rendkívül gyorsan meg tudják javítani a károkat.
Nem szabad alábecsülni a moszkovitákat. Ahogy mi elkezdünk újjáépíteni azonnal, ők is elkezdenek újjáépíteni. Komoly eredmény lenne gyorsan és teljesen megsemmisíteni egy ilyen üzemet”
– fogalmazott.
Úgy látja, hogyha mégis sikerülne felrobbantani az orosz olajfinomítók 30-35%-át Oroszország energiahordozó-piaca gyakorlatilag összeomlana.
Ez pedig nem csupán az exportot tenné tönkre, de az ország működésében is káoszt okozna, hiszen Oroszország nem importál energiahordozókat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Előkerült a titokzatos „Ferrari” verzió : jöhet a következő generációs amerikai lopakodó vadászgép, ami felforgathatja a légiháborút
Ezzel az élre törhet az Egyesült Államok.
Így lehet nagyon sok pénzt keresni a Fed kamatcsökkentésén
Mutatunk 3 ígéretes részvényt.
Bejelentette Donald Trump: elfogták Charlie Kirk feltételezett gyilkosát
Egy hozzá közel álló személy adhatta fel.
Új Tesla Supercharger töltőállomás nyílik Magyarországon
Akár már ma üzembe helyezhetik.
Béketárgyalások: az oroszok szerint Trump rájött az igazságra
A Kreml szerint ez komoly beismerés.
Trump embere egyértelmű üzenetet küldött Magyarországnak: vége van az orosz energia korának
Gyorsan fordult a kocka.
Pofonegyszerű húzással állná útját a Covid-19-hez hasonló járványoknak a világ egyik legerősebb országa
Már törvénybe is foglalták.
Kirk-gyilkosság: fontos felhívást tettek közzé a külföldi beavatkozás esélye miatt
A kormányzó óva intett a közösségi médiától.
Az energetikai dekarbonizációban is szerepet kaphat a hidrogén
Miközben a hidrogénmeghajtás fontos eszköze lehet a közlekedés kizöldítésének, arról lényegesen kevesebb szó esik, hogy a hidrogén az ipar dekarbonizációjában is sz
Ezek a befektetések aranybányák - szó szerint!
Közel két évvel ezelőtt, az árfolyam kitörése előtt pár hónappal azt írtam elemzésemben, hogy az aranyárfolyam radikális emelkedése szinte garantált, akár háromszorozhat is a sárga... Th
Amikor a rosszabb befektetés is megéri
Korábban már írtam arról, hogy mennyire nem szeretem a béren kívüli juttatásokat. Teljesen feleslegesek, elvesznek egy csomó időt, és végeredményben csak azért léteznek, mert adókedvezmény
Milton Friedman és az MMT
Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i
Otthon Start kamatok, kedvezmények: meglepő különbségek a bankok között!
Az Otthon Start program elrajtolt, a bankok pedig - szinte versenyt futva - igyekeznek rálicitálni egymásra nem csak kamatokban, de kedvezményekben és extra jóváírásokban is. Mutatjuk, mit kínál
Elérhetőek-e az EU-s zöldítési célok?
Az IRENA 2025 júniusi jelentése átfogó képet ad az EU energiaátállási kilátásairól, szektoronkénti bontásban, valamint ismerteti a dekarbonizáció várható társadalmi és gazdasági hatása
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
100 milliárd forint a magyar vállalkozásoknál
Elértük a 100 milliárdot! - hangzik a hír, de mit takar ez a szám a valóságban? Csak egy újabb számadat, vagy tényleg változást hoz a mindennapokban?
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere
Újra hasít az AI-sztori.
Mi lesz veled, magyar búza? Drasztikus váltás kell
Aduász lehet a búza itthon, a fajtaválasztáson és a technológián azonban nagyon sok múlik.
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.