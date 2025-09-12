  • Megjelenítés
Szakértő: ha ez megtörténik, Oroszország pillanatok alatt súlyos válságba kerül
Ha az orosz olajfinomítók 30-35%-át sikerül megsemmisíteni, Oroszország súlyos krízisbe kerül – fejtette ki Olekszandr Harcsenkó ukrán energetikai szakértő az Ukrinformnnak.

Harcsenkó úgy látja: az ukrán haderő orosz olajinfrastruktúra elleni támadásai hatékonyak, ugyanakkor az oroszok rendkívül gyorsan meg tudják javítani a károkat.

Nem szabad alábecsülni a moszkovitákat. Ahogy mi elkezdünk újjáépíteni azonnal, ők is elkezdenek újjáépíteni. Komoly eredmény lenne gyorsan és teljesen megsemmisíteni egy ilyen üzemet”

– fogalmazott.

Úgy látja, hogyha mégis sikerülne felrobbantani az orosz olajfinomítók 30-35%-át Oroszország energiahordozó-piaca gyakorlatilag összeomlana.

Ez pedig nem csupán az exportot tenné tönkre, de az ország működésében is káoszt okozna, hiszen Oroszország nem importál energiahordozókat.

