Trump embere egyértelmű üzenetet küldött Magyarországnak: vége van az orosz energia korának

Portfolio
Az amerikai energiaügyi miniszter felszólította azokat az uniós tagállamokat, amelyek még mindig orosz olajat- és földgázt vesznek, köztük Magyarországot is, hogy szakítsanak az orosz energiahordozókkal és inkább az Egyesült Államoktól vásároljanak - írta a Politico.

Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter pénteken egy Brüsszelben tartott rendezvényen kijelentette, hogy

Európának inkább a "barátaitól" kellene beszereznie energiaszükségleteit.

A híroldal kérdésére, hogy olyan országoknak, mint Magyarország és Szlovákia, amelyek ellenezték az Európai Bizottság orosz gáz kivezetésére irányuló törekvéseit, végre be kellene-e fejezniük az együttműködést Oroszországgal,

Wright határozott igennel válaszolt.

Ezt megalapozva a héten tárgyalásokat folytatott uniós tisztviselőkkel az amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) importjának növeléséről.

Minden orosz gázt ki akarunk szorítani. Trump elnök, Amerika és az EU összes nemzete véget akar vetni az orosz-ukrán háborúnak

- tette hozzá Wright.

Portfolio Energy Investment Forum 2025
Kiváló alkalmat biztosít a magyar energiabiztonság átbeszélésére a Portfolio immár hagyományos őszi energetikai csúcsrendezvénye, a Portfolio Energy Investment Forum.
Információ és jelentkezés

Egyúttal arra is felszólította az európai országokat, hogy találjanak alternatívákat az orosz atomenergiára is, kijelentve: "azt szeretnénk látni, hogy a nukleáris technológia az Egyesült Államokból vagy az EU-ból származzon."

Ehhez kapcsolódóan friss fejlemény, hogy az Európai Unió Bírósága szeptember 11-én hozott ítéletével megsemmisítette az Európai Bizottság 2017-es döntését, amely engedélyezte a magyar kormány számára, hogy állami támogatást nyújtson a Paks II. atomerőmű két új blokkjának megépítéséhez. A luxembourgi ítélet Ausztria fellebbezése nyomán született, és komoly fordulatot jelent a több éve vitatott projekt európai megítélésében.

Címlapkép forrása: Shutterstock

