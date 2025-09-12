  • Megjelenítés
Trump:
Globál

Trump: "nagyon gyorsan fogy a türelmem Putyinnal szemben"

Portfolio
Trump türelme fogy Putyinnal szemben, de nem helyezett kilátásba új szankciókat Ukrajna miatt - írja a Reuters.

Amikor arról kérdezték, hogy elfogyott-e a türelme Putyinnal szemben, Trump így válaszolt:

Igen. Mondhatni fogytán van, méghozzá nagyon gyorsan.

A Fox News-nak adott interjúban Trump elmondta, hogy régóta jó kapcsolatot ápol Putyinnal, de frusztrációját fejezte ki amiatt, hogy az orosz elnök nem vetett véget a háborúnak.

"Nagyon, nagyon keményen kell majd fellépnünk" - mondta. Trump megemlítette, hogy a bankokra és olajra vonatkozó szankciók, valamint a vámok lehetséges eszközök, de hangsúlyozta, hogy az európai országoknak is részt kell venniük ebben.

"De én már megtettem. Sokat tettem" - jelentette ki Trump, megjegyezve, hogy India - Oroszország egyik legnagyobb olajvásárlója - 50%-os vámmal szembesül az Egyesült Államokba irányuló exportja esetében.

"Ez nem könnyű dolog. Ez nagy ügy, és szakadást okoz Indiával" - mondta a "Fox & Friends" műsorban.

És ne feledjük, ez sokkal inkább Európa problémája, mint a miénk.

Címlapkép forrása: Reuters

