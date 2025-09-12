Új NATO-művelet indul a Lengyelországot ért orosz dróntámadás miatt

Rutte az európai szövetséges haderők főparancsnokával, Alexus Grynkewich tábornokkal közösen tartott sajtótájékoztatón ismertette a részleteket. Elmondása szerint a hadművelet a következő napokban indul, és több szövetséges – köztük Dánia, Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság – katonai erőit vonja be. A kezdeményezés nemcsak a hagyományos fegyvernemekre épít, hanem olyan új elemeket is tartalmaz,
amelyek a drónfenyegetések kezelésére fókuszálnak
- válaszul a Lengyelországot ért orosz incidensre.
A főtitkár hangsúlyozta: bár a légtérsértések főként a NATO keleti szárnyát érintik, valójában mind a 32 tagország biztonságát veszélyeztetik. Az orosz rakéták hiperszonikus sebességgel percek alatt elérhetik Európa bármely pontját, ezért a Keleti Őrszem kulcsszerepet játszik abban, hogy rugalmas és hatékony választ adjon ezekre a fenyegetésekre.
Rutte kitért a héten történt esetre is, amikor orosz drónok sértették meg a lengyel légteret. Mint mondta, a történtek „felelőtlenek és elfogadhatatlanok”, függetlenül attól, hogy szándékosak voltak-e. Hozzátette:
a NATO integrált légvédelmi rendszerei sikeresen biztosították a terület védelmét.
A főtitkár szerint Donald Trump amerikai elnök megfelelően reagált a helyzetre, és az Egyesült Államok elkötelezettsége továbbra is szilárd a szövetség iránt. Rutte megerősítette: ő maga és a lengyel elnök is beszélt Trumppal, és konstruktív tárgyalások zajlottak, amelyek erősítették az együttműködést.
A NATO vezetője üdvözölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének javaslatát egy közös uniós finanszírozású „drónfal” létrehozásáról. Mint mondta, a NATO és az EU szoros együttműködésben dolgozik: a szövetség a védelmi tervezést és követelményeket biztosítja, míg az EU az ipar és a finanszírozás terén tud hozzájárulni.
Alexus Grynkewich tábornok kiemelte, hogy a Keleti Őrszem átfogó és integrált védelmi rendszert épít ki, amely az északi térségtől egészen a Fekete- és Földközi-tengerig terjed. A művelet célja, hogy a szövetség erőit mindig ott és akkor lehessen összpontosítani, ahol a legnagyobb szükség van rá. Franciaország, Dánia, Németország és az Egyesült Királyság már felajánlott vadászgépeket, hadihajókat és légvédelmi eszközöket.
A NATO ezen felül gyorsított ütemben vezet be új, költséghatékony drónellenes technológiákat is,
hogy a művelet hosszú távon fenntartható legyen. „A keleti szárny az első védelmi vonalunk, de valójában az egész szövetséget védi. A művelet már most elkezdődik, de idő kell a teljes összehangoláshoz” – hangsúlyozta Grynkewich.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Új NATO-művelet indul a Lengyelországot ért orosz dróntámadás miatt
Érkezik a válasz Oroszországnak.
Már van olyan ország, ahol egy mesterséges intelligencia lett az egyik legfontosabb miniszter
A digitális tisztviselő a közbeszerzésekért lesz felelős.
Trump örülhet: inkább Amerikába menekül a brit gyógyszeróriás
Nincs mindenre forrás.
Ukrajna lengyel katonákat képezne ki
Zelenszkij beszélt erről.
25 gyerek halálát hozhatják összefüggésbe Covid-oltásokkal, ám van egy óriási csavar a történetben
"Kisebbfajta" gondok akadnak az adatokkal.
Háborúra és dominóhatásra figyelmeztet Amerika nagy szövetségese
Az Egyesült Államok biztonságát is veszélyben érzik.
Nagy rendőri ellenőrzés jön a magyar utakon
Országos kampány lesz.
Úgy néz ki, mégsem tiltják be a belső égésű motorokat Európában, lesznek kibúvók
Fényes győzelmet arattak az európai autógyárak.
Az energetikai dekarbonizációban is szerepet kaphat a hidrogén
Miközben a hidrogénmeghajtás fontos eszköze lehet a közlekedés kizöldítésének, arról lényegesen kevesebb szó esik, hogy a hidrogén az ipar dekarbonizációjában is sz
Ezek a befektetések aranybányák - szó szerint!
Közel két évvel ezelőtt, az árfolyam kitörése előtt pár hónappal azt írtam elemzésemben, hogy az aranyárfolyam radikális emelkedése szinte garantált, akár háromszorozhat is a sárga... Th
Amikor a rosszabb befektetés is megéri
Korábban már írtam arról, hogy mennyire nem szeretem a béren kívüli juttatásokat. Teljesen feleslegesek, elvesznek egy csomó időt, és végeredményben csak azért léteznek, mert adókedvezmény
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
Milton Friedman és az MMT
Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i
Otthon Start kamatok, kedvezmények: meglepő különbségek a bankok között!
Az Otthon Start program elrajtolt, a bankok pedig - szinte versenyt futva - igyekeznek rálicitálni egymásra nem csak kamatokban, de kedvezményekben és extra jóváírásokban is. Mutatjuk, mit kínál
Elérhetőek-e az EU-s zöldítési célok?
Az IRENA 2025 júniusi jelentése átfogó képet ad az EU energiaátállási kilátásairól, szektoronkénti bontásban, valamint ismerteti a dekarbonizáció várható társadalmi és gazdasági hatása
100 milliárd forint a magyar vállalkozásoknál
Elértük a 100 milliárdot! - hangzik a hír, de mit takar ez a szám a valóságban? Csak egy újabb számadat, vagy tényleg változást hoz a mindennapokban?
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.
Mi lesz a kormány ötezermilliárdos tervével? Szaporodnak a kérdőjelek
Portfolio Checklist: mikor lesz Paks II-es áram a konnektorunkban?
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere
Újra hasít az AI-sztori.
Mi lesz veled, magyar búza? Drasztikus váltás kell
Aduász lehet a búza itthon, a fajtaválasztáson és a technológián azonban nagyon sok múlik.