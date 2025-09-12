Új NATO-művelet indul a Lengyelországot ért orosz dróntámadás miatt

A NATO keleti szárnyának biztonsága elsőrendű fontosságú, ezért a szövetség elindítja a Keleti Őrszem (Eastern Sentry) műveletet – jelentette be Mark Rutte főtitkár pénteken Brüsszelben. A művelet célja, hogy megerősítse a régió védelmi képességeit a hagyományos és új fenyegetésekkel szemben.

Rutte az európai szövetséges haderők főparancsnokával, Alexus Grynkewich tábornokkal közösen tartott sajtótájékoztatón ismertette a részleteket. Elmondása szerint a hadművelet a következő napokban indul, és több szövetséges – köztük Dánia, Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság – katonai erőit vonja be. A kezdeményezés nemcsak a hagyományos fegyvernemekre épít, hanem olyan új elemeket is tartalmaz,

amelyek a drónfenyegetések kezelésére fókuszálnak

- válaszul a Lengyelországot ért orosz incidensre.

A főtitkár hangsúlyozta: bár a légtérsértések főként a NATO keleti szárnyát érintik, valójában mind a 32 tagország biztonságát veszélyeztetik. Az orosz rakéták hiperszonikus sebességgel percek alatt elérhetik Európa bármely pontját, ezért a Keleti Őrszem kulcsszerepet játszik abban, hogy rugalmas és hatékony választ adjon ezekre a fenyegetésekre.

Rutte kitért a héten történt esetre is, amikor orosz drónok sértették meg a lengyel légteret. Mint mondta, a történtek „felelőtlenek és elfogadhatatlanok”, függetlenül attól, hogy szándékosak voltak-e. Hozzátette:

a NATO integrált légvédelmi rendszerei sikeresen biztosították a terület védelmét.

A főtitkár szerint Donald Trump amerikai elnök megfelelően reagált a helyzetre, és az Egyesült Államok elkötelezettsége továbbra is szilárd a szövetség iránt. Rutte megerősítette: ő maga és a lengyel elnök is beszélt Trumppal, és konstruktív tárgyalások zajlottak, amelyek erősítették az együttműködést.

A NATO vezetője üdvözölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének javaslatát egy közös uniós finanszírozású „drónfal” létrehozásáról. Mint mondta, a NATO és az EU szoros együttműködésben dolgozik: a szövetség a védelmi tervezést és követelményeket biztosítja, míg az EU az ipar és a finanszírozás terén tud hozzájárulni.

Alexus Grynkewich tábornok kiemelte, hogy a Keleti Őrszem átfogó és integrált védelmi rendszert épít ki, amely az északi térségtől egészen a Fekete- és Földközi-tengerig terjed. A művelet célja, hogy a szövetség erőit mindig ott és akkor lehessen összpontosítani, ahol a legnagyobb szükség van rá. Franciaország, Dánia, Németország és az Egyesült Királyság már felajánlott vadászgépeket, hadihajókat és légvédelmi eszközöket.

A NATO ezen felül gyorsított ütemben vezet be új, költséghatékony drónellenes technológiákat is,

hogy a művelet hosszú távon fenntartható legyen. „A keleti szárny az első védelmi vonalunk, de valójában az egész szövetséget védi. A művelet már most elkezdődik, de idő kell a teljes összehangoláshoz” – hangsúlyozta Grynkewich.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images