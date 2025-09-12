  • Megjelenítés
Újra lecsaptak az orosz flottára az ukrán drónok: 60 millió dolláros hajót lyuggattak ki
Portfolio
Az ukrán katonai hírszerzés (DIU) közlése szerint szeptember 10-én sikeresen támadtak meg egy értékes orosz fekete-tengeri flottához tartozó hajót Novorosszijszk közelében - jelentette a Pravda.

A DIU jelentése szerint ukrán erők hazai gyártású harci drónnal mértek pontos csapást az orosz hajó hídjára, ahol a navigációs és kommunikációs berendezések találhatók. A támadás következtében a hajó elektronikus felderítő berendezései megsemmisültek, és a jármű üzemképtelenné vált, költséges javításra szorul.

A támadás idején az orosz hajó Kijev szerint elektronikus felderítést végzett és a Novorosszijszki-öböl megközelítési útvonalait járőrözte, ahol Oroszország jelenleg a Fekete-tengeri Flottája maradványait állomásoztatja.

A megtámadott hajó egy többcélú MPSV07 típusú mentőhajó, a Szpaszatel Demidov volt, amelyet Oroszország 2015-ben állított szolgálatba. Értékét körülbelül 60 millió dollárra becsülik. Oroszország összesen öt ilyen hajóval rendelkezik, illetve egy van gyártás alatt.

Az MPSV07 osztályú hajók búvárrendszerekkel, távirányítású járművekkel, oldalirányú szonárral és elektronikus felderítő rendszerekkel vannak felszerelve.

Tengerfenék-kutatásra is alkalmasak, de fő feladatuk a hajómentés.

Címlapkép forrása: alexleo via Wikimedia Commons

