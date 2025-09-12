Ukrajna lengyel katonákat képezne ki

Ukrajna kész megosztani tapasztalatait Varsóval, segíteni a lengyel katonák kiképzésében, valamint közös védelmi rendszert kiépíteni Lengyelországgal - jelentette ki közösségi oldalain Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken, miután Kijevben fogadta Radoslaw Sikorski lengyel külügyminisztert.

A találkozón szót ejtettek az orosz drónok lengyel légtérbe történt behatolásáról.

Hálásak vagyunk Lengyelországnak a támogatásért, amelyet a háborúban kezdettől fogva nyújtott. Szomszédok vagyunk, és ilyen veszélyes időkben össze kell tartanunk

- hangsúlyozta Zelenszkij. Szót ejtettek haditechnikai eszközök közös gyártásáról - kiemelten a drónelfogó eszközök gyártására rendelkezésre álló lehetőségekről - és Ukrajna európai uniós tagságáról is.

Nagyon fontos megnyitni az első tárgyalási fejezetet Ukrajna és Moldova számára mind a 27 tagállam egyetértésével

- tette hozzá az ukrán elnök. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter dán kollégájával, Lars Lokke Rasmussennel tartott pénteki sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy várhatóan jövő csütörtökön lengyel katonai delegáció érkezik Ukrajnába.

A látogatás összefügg a két napja történt drónincidenssel. Szibiha emlékeztetett arra, hogy Ukrajna előzetesen tájékoztatta a lengyel felet az orosz drónok behatolásáról."(Jövő) csütörtökön várjuk a lengyel katonai delegáció érkezését, amelynek katonáink minden segítséget megadnak. Jelenleg csak Ukrajna rendelkezik a szükséges tapasztalattal az ilyen feladatok megoldásában" - mondta az ukrán tárcavezető.

