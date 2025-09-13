Három európai nagyhatalom sürgős lépésre szánta el magát: vadászgépeket küldenek a NATO keleti határához

Dánia, Franciaország és Németország csatlakozott egy új misszióhoz, amely a katonai szövetség keleti határának megerősítését célozza. Várhatóan további NATO-szövetségesek is részt vesznek majd a kezdeményezésben.
A feszültség egész Európában fokozódott, miután Lengyelország példátlan betöréssel vádolta Oroszországot. A lengyel területre behatolt 19 drón közül néhányat lelőttek, míg mások mezőkre, sőt egy lakóházra zuhantak Kelet-Lengyelországban. Varsó szerint a behatolás szándékos volt, Moszkva azonban bagatellizálta az incidenst, kijelentve, hogy "nincs szándékában célba venni" lengyelországi létesítményeket. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint "a második világháború óta ez volt a legközelebb a nyílt konfliktushoz".
Dánia két F-16-os vadászgépet és egy hadihajót küld Lengyelország légvédelmének támogatására. Mette Frederiksen dán miniszterelnök hangsúlyozta:
Nem lehetünk naivak. Putyin semmitől sem riad vissza, és próbára tesz minket.
Franciaország három Rafale vadászgép, Németország pedig négy Eurofighter küldését ígérte. Az Egyesült Királyság is "teljes mértékben elkötelezett" az Eastern Sentry hadművelet megerősítése mellett, a részleteket hamarosan közlik.
Pénteken az európai országok és az Egyesült Államok támogatásukról biztosították Lengyelországot az ENSZ Biztonsági Tanácsának sürgősségi ülésén. Dorothy Shea, az USA ENSZ-nagykövete kijelentette: "Az Egyesült Államok kiáll NATO-szövetségesei mellett e riasztó légtérsértések esetén. És biztosak lehetnek benne, hogy megvédjük a NATO-terület minden centiméterét."
A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov pénteken közölte, hogy "szünet" állt be a béketárgyalásokban, és Ukrajna európai szövetségeseit hibáztatta a folyamat "akadályozásáért". Donald Trump amerikai elnök, aki eddig ellenállt az Oroszország elleni szigorúbb szankciók bevezetésére irányuló felhívásoknak, figyelmeztette, hogy "türelme gyorsan fogy".
Lengyelország államtitkára, Marcin Bosacki az ENSZ-ben tartott felszólalása során felmutatta az egyik lelőtt drón és egy megrongálódott ház fényképeit, hangsúlyozva:
Tudjuk – és ismétlem – tudjuk, hogy ez nem volt véletlen.
Oroszország továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy nem célozta meg Lengyelországot. Vaszilij Nebenzja ENSZ-nagykövet szerint: "A csapásmérésben használt drónok maximális hatótávolsága nem haladta meg a 700 kilométert, ami fizikailag lehetetlenné teszi, hogy elérjék a lengyel területet."
Hollandia és Csehország már jelezte, hogy védelmi eszközöket küld Lengyelországnak, míg Litvánia német dandárt fogad, és fokozott figyelmeztetést kap az olyan orosz Ukrajna elleni támadásokról, amelyek átléphetik légterét.
Eközben Oroszország és Fehéroroszország pénteken közös hadgyakorlatot kezdett, amelyet négyévente tartanak. Ismét elutasították azokat a vádakat, hogy ezek veszélyt jelentenének a szomszédos országokra.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
